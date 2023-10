Die impak van pigmentkonsentrasie en droogtemperatuur op die patroon van gedroogde verf

Navorsers het ontdek dat die manier waarop verf droog word, deur twee faktore beïnvloed word: die konsentrasie van pigment in die verf en die temperatuur waarteen dit droog word. Deur hierdie faktore aan te pas, is dit moontlik om die finale voorkoms van gedroogde verf te beheer.

In 'n studie wat in ACS se Langmuir gepubliseer is, het navorsers bevind dat druppels verf met laer pigmentkonsentrasies of wat op koeler oppervlaktes gedroog is, dikwels soos "gebraaide eiers" gelyk het wanneer dit droog is. Aan die ander kant het druppels met hoër pigmentkonsentrasies of gedroog by hoër temperature 'n meer eenvormige voorkoms gehad. Hierdie inligting dui daarop dat die manipulering van die konsentrasie van pigment en droogtemperatuur die patroon en voorkoms van gedroogde verf kan beïnvloed.

Die droogproses van verf word beïnvloed deur sy komplekse samestelling, wat harse, pigmente, bymiddels en 'n oplosmiddel soos water insluit. Soos verfdruppels droog word, vind verskeie chemiese interaksies plaas, wat soms tot ongewenste patrone of klein krake kan lei. Kunstenaars en skilders verlang tipies 'n egalige verspreiding van pigment op die oppervlak wanneer verf toegedien word. Dit was egter nie duidelik hoe om die vorming van patrone tydens die droogproses te vermy nie.

Om dit te ondersoek, het navorsers eksperimente uitgevoer met 'n watergebaseerde akrielverf gemeng met water. Hulle het die oplossings op verhitte glasskyfies laat val, sodat die vloeistof verdamp het. Tydens hierdie proses het hulle drie verskynsels waargeneem wat die finale voorkoms van gedroogde verf beïnvloed het.

Eerstens was daar 'n inwaartse vloei van vloeistof vanaf die warm substraat na die koeler bokant van die druppel, sowel as 'n uitwaartse trek veroorsaak deur kapillêre vloei. Tweedens het gelering van die verfsuspensie die viskositeit verhoog en pigmentbeweging vertraag. Uiteindelik het die droogstap die pigmente op die oppervlak van die glasskyfie vasgesluit.

Die navorsers het ontdek dat beide die konsentrasie van pigment en die oppervlaktemperatuur van die glasskyfie die grootte, vorm en patroon van die gedroogde verfdruppels beïnvloed. Druppels met laer pigmentkonsentrasies of wat op koeler oppervlaktes geplaas is, het kleurvolle molekules in die middel opgehoop, wat 'n "gebraaide eier"-voorkoms geskep het. Aan die ander kant het druppels met hoër pigmentkonsentrasies of gedroog by hoër temperature 'n meer eenvormige patroon gehad met egalige kleurverspreiding deurgaans.

Om die voorkoms van gedroogde verf te beheer, word voorgestel dat pigmentkonsentrasie en oppervlaktemperatuur aangepas word na gelang van die verlangde finale patroon.

