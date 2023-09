Mense wat verlies van veelvuldige takke in die boom van die lewe dryf, studie bevind

'n Nuwe studie waarsku teen die bedreiging van 'n sesde massa-uitwissing wat deur menslike aktiwiteite veroorsaak word, en verklaar dat mense die verlies van hele takke van die "Boom van die Lewe" dryf. Die studie, gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences, is uniek omdat dit die uitsterwing van hele genera eerder as net individuele spesies ondersoek.

Die navorsers het op gewerwelde spesies (visse uitgesluit) gefokus en gevind dat uit die 5,400 73 genera wat bestudeer is, 500 in die afgelope XNUMX jaar uitgesterf het, met die meeste van hulle wat in die afgelope twee eeue verdwyn het. Hierdie uitsterwingsyfer is baie hoër as wat verwag sou word gegrond op ramings van die fossielrekord.

Menslike aktiwiteite soos habitatvernietiging, oorbevissing en jag word geïdentifiseer as die primêre oorsaak van hierdie uitwissingskrisis. Die verlies van een genus kan verreikende gevolge vir 'n hele ekosisteem hê. Die studie se mede-outeur, Gerardo Ceballos, beklemtoon die dringendheid van die situasie en sê: "Ons bekommernis is dat ... ons dinge so vinnig verloor, dat dit vir ons die ineenstorting van die beskawing aandui."

Alhoewel alle kenners saamstem dat die huidige tempo van uitsterwing kommerwekkend is, of dit 'n sesde massa-uitsterwing is, is 'n kwessie van debat. Wetenskaplikes definieer 'n massa-uitwissing as die verlies van 75% van spesies oor 'n kort tydperk. Volgens Robert Cowie, 'n bioloog aan die Universiteit van Hawaii, wat hierdie definisie gebruik, het 'n sesde massa-uitsterwing nog nie plaasgevind nie.

Die studie se bevindinge van hele takke van die Boom van die Lewe wat verlore gaan, beklemtoon egter die erns van die situasie. Hierdie studie demonstreer die dringende behoefte aan optrede om biodiversiteit te bewaar en die toekoms van die mensdom te beskerm.

Bronne:

– Ceballos, G., et al. (2023). Biologiese uitwissing deur die voortdurende sesde massa-uitwissing wat deur gewerwelde bevolkingsverliese en -afnames aangedui word. Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe.

– Dagbreek, 20 September 2023