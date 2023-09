Mense wat die hele takke van die boom van die lewe verloor, waarsku nuwe studie

'n Onlangse studie gepubliseer in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) het aan die lig gebring dat mense die uitsterwing van hele takke van die "Tree of Life" veroorsaak, wat kommer wek oor 'n potensiële sesde massa-uitwissing. Die studie, wat deur navorsers aan die Nasionale Outonome Universiteit van Mexiko gedoen is, fokus op die uitwissing van hele genera, wat klassifikasies tussen spesies en families is.

Anders as vorige studies wat slegs die verlies van individuele spesies ondersoek het, ontleed hierdie navorsing die verdwyning van hele genera. Dit is 'n beduidende bydrae omdat dit 'n dieper begrip van die huidige uitsterwingsyfers bied. Professor Gerardo Ceballos, een van die mede-outeurs van die studie, beklemtoon dat die uitsterwingskrisis net so erg is as die klimaatsveranderingskrisis, maar dat dit dikwels oor die hoof gesien word.

Deur data van die Internasionale Unie vir Natuurbewaring (IUCN) te ondersoek, het die navorsers gevind dat 73 genera in die afgelope 500 jaar uitgesterf het, met die meerderheid van uitsterwings wat in die laaste twee eeue plaasgevind het. Dit is kommerwekkend, want op grond van vorige uitsterwingsyfers moes slegs twee genera in dieselfde tydsraamwerk verlore gegaan het.

Die studie skryf menslike aktiwiteite soos habitatvernietiging, oorbevissing en jag toe as die hoofoorsake van hierdie uitsterwings. Die verlies van selfs 'n enkele genus kan verreikende gevolge vir ekosisteme hê. Die navorsers glo dat dringende optrede nodig is om verdere verlies en ineenstorting van beskawings te voorkom.

Alhoewel daar 'n konsensus onder kenners is dat die huidige tempo van uitsterwing kommerwekkend is, bly of dit aan die kriteria vir 'n sesde massa-uitsterwing voldoen 'n onderwerp van debat. 'n Massa-uitsterwing word gedefinieer as die verlies van 75% van spesies binne 'n kort tydperk. As die huidige uitsterwingsyfers egter voortduur of toeneem, sal 'n massa-uitsterwing waarskynlik plaasvind.

Die studie se skrywers beklemtoon die behoefte om die beskerming en herstel van natuurlike habitatte te prioritiseer om verdere uitwissing te voorkom. Hulle glo dat dit steeds moontlik is om baie genera te red as daar onmiddellik opgetree word.

Bronne: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Definisies:

Genera: In die klassifikasie van lewende wesens is 'n genus 'n rangorde tussen spesie en familie.

Spesie: 'n Groep organismes wat soortgelyke eienskappe deel en kan voortplant om vrugbare nageslag te produseer.

Massa-uitsterwing: 'n Vinnige verlies van 'n aansienlike persentasie spesies binne 'n kort tydperk, wat lei tot groot ekologiese en evolusionêre veranderinge.

Boom van die Lewe: 'n Metaforiese voorstelling van die verhoudings tussen verskillende spesies, wat hul evolusionêre geskiedenis terugspoor na 'n gemeenskaplike voorouer.