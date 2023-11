Wetenskaplikes is verstom gelaat oor die onlangse rekordbrekende globale temperature wat die afgelope vyf maande aangeteken is. 'n Baanbrekersstudie gelei deur die bekende Amerikaanse klimaatwetenskaplike James Hansen wys egter op 'n onbedoelde geo-ingenieurswese-eksperiment as een van die vernaamste skuldiges. Die studie, gepubliseer in Oxford Open Climate Change, dui daarop dat die vermindering in skeepspore, wat veroorsaak word deur die Internasionale Maritieme Organisasie (IMO) se regulasies oor skeepvaart, 'n beduidende rol gespeel het om aardverwarming te versnel.

Skeepspore is spore van aërosols, hoofsaaklik afkomstig van die uitlaatgasse van kommersiële skepe, wat die vermoë het om hitte terug in die ruimte te reflekteer. Voor die vermindering van swael in skepe, kon wetenskaplikes slegs op modelle staatmaak om die uitwerking van aërosols te meet. Met die vermindering van swaelinhoud in brandstof, sien navorsers egter nou die impak in reële tyd.

"Hierdie regulasies het per ongeluk 'n vermindering in mariene wolke veroorsaak, wat toelaat dat meer hitte deur die oseane geabsorbeer word," het Hansen verduidelik. Hierdie energie-wanbalans, waar meer hitte vasgevang word as wat vrygestel word, het die Aarde se energie-wanbalans aansienlik verhoog en dit verdubbel in vergelyking met 'n dekade gelede. Die gevolge is duidelik – aardverwarming en aardversmelting sal beide as gevolg daarvan versnel.

In teenstelling met hierdie studie, is daar skeptici wat die bevindinge uitdaag. Klimatoloog Michael Mann, byvoorbeeld, bly nie oortuig nie, en voer aan dat die referaat nie aan die hoë wetenskaplike standaarde voldoen wat vereis word nie. Hansen en sy mede-outeurs hou egter vol dat hul navorsing deur NASA-satellietdata ondersteun word en beklemtoon die noodsaaklikheid van kragtige navorsing om die gevolge van hierdie wanbalans ten volle te verstaan.

Om die vinnige opwarmingsverskynsel aan te spreek, stel die studie drie moontlike strategieë voor: implementering van 'n globale koolstofbelasting, bevordering van samewerking tussen nasies, veral fokus op die behoeftes van ontwikkelende lande, en ondersoek geo-ingenieurswese-oplossings. Geo-ingenieurswese, wat die manipulering van die klimaat behels om die gevolge van aardverwarming teë te werk, kan sonbestralingsbestuurstegnieke insluit, soos om soutdruppels in die lug te spuit. Die skrywers beklemtoon egter die belangrikheid van omvattende navorsing om onbedoelde gevolge te voorkom.

Ten slotte, die onopsetlike vermindering van skeepspore, as gevolg van die IMO-regulasies, het 'n groot impak op aardverwarming gehad. Namate temperature aanhou styg, is dit noodsaaklik dat wetenskaplikes, beleidmakers en globale gemeenskappe saamwerk om doeltreffende strategieë te ontwikkel om die bedreiging te versag en die nadelige uitwerking op ons planeet en sy inwoners te verminder.

