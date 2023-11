Nuwe simulasies verskuif grense van ruimteverkenning in ysige uitheemse atmosfeer

21 November 2023 - Terwyl wetenskaplikes voortgaan om die grense van ruimteverkenning te verskuif, werp nuwe navorsing van die Europese Ruimte-agentskap (ESA) lig op die uitdagings om die uitheemse atmosfeer van Uranus en Neptunus te navigeer. Deur simulasies by die hipersoniese plasma T6 Stalker Tonnel by Oxford Universiteit uit te voer, beoog die ESA om die potensiaal vir toekomstige sendings na hierdie enigmatiese ysreuse te ontsluit.

Die hipersoniese plasma T6 Stalker-tonnel staan ​​as Europa se vinnigste windtonnel, en spog met die vermoë om windvloei van meer as 20 kilometer per sekonde te genereer. Hierdie buitengewone spoed is nodig om die hoësnelheidstoestande te herhaal wat 'n ruimtetuig moet verduur terwyl hy deur die vyandige atmosfeer van hierdie verre planete beweeg. Daarbenewens het die Universiteit van Stuttgart se High Enthalpy Flow Diagnostics Group (HEFDiG) in Duitsland hul kundigheid bygedra deur 'n soortgelyke windtonnel vir die toetse te gebruik.

Louis Walpot, ingenieur vir lugtermodinamie van die ESA, beklemtoon die hoofuitdagings wat in die gesig gestaar word wanneer sondes na die atmosfeer van Uranus en Neptunus gestuur word. Hierdie sondes moet nie net hoë druk en temperature weerstaan ​​nie, maar hulle moet ook 'n bombardement van unieke gasse verduur, insluitend waterstof, helium en metaan.

Die simulasies wat deur HEFDiG uitgevoer is, illustreer duidelik die formidabele toestande wat 'n sonde sou ervaar wanneer dit 'n ysreus se atmosfeer binnedring. Die gesimuleerde sonde in die video verduur 'n meedoënlose aanval van uitheemse gasse, wat die behoefte aan robuuste termiese beskermingstelsels en gevorderde ingenieurswese verder beklemtoon om die voortbestaan ​​van missiekritieke toerusting te verseker.

Tans is die geteikende intreespoed vir 'n sonde wat Uranus binnegaan ongeveer 25 kilometer per sekonde. Wetenskaplikes kon egter net 'n gesimuleerde spoed van tot 19 kilometer per sekonde bereik. Om die weg te baan vir toekomstige missies na hierdie verre planete, beklemtoon Walpot die behoefte om bestaande toetsfasiliteite op te gradeer om die atmosferiese samestellings en snelhede wat in Uranus en Neptunus teëgekom word, akkuraat te herhaal.

Hierdie navorsing dui op 'n deurslaggewende stap in die rigting van die ontsluiting van die raaisels wat in die ysige atmosfeer van Uranus en Neptunus versteek is. Terwyl die ESA voortgaan om die moontlikhede te ondersoek, werk wetenskaplikes en ingenieurs onvermoeid daaraan om die talle struikelblokke te oorkom om die mensdom se begrip van hierdie fassinerende hemelliggame moontlik te maak.

Algemene vrae (FAQ)

- Wat is die hipersoniese plasma T6 Stalker Tonnel?

Die hipersoniese plasma T6 Stalker-tonnel is Europa se vinnigste windtonnel wat by Oxford Universiteit geleë is. Dit is in staat om windvloei van meer as 20 kilometer per sekonde op te wek, wat noodsaaklik is vir die toets van die hoë spoed wat ruimtetuie moet bereik om die atmosfeer van Uranus en Neptunus te navigeer.

- Wat is die belangrikste uitdagings om Uranus en Neptunus te verken?

Die belangrikste uitdagings sluit in die uithouvermoë van hoë druk en temperature, sowel as blootstelling aan unieke gasse soos waterstof, helium en metaan. Daarbenewens moet die ruimtetuig 'n hoë-prestasie termiese beskermingstelsel hê om die atmosferiese toetrede vir 'n aansienlike tyd te weerstaan.

- Waarom is simulasies noodsaaklik om hierdie planete te verken?

Simulasies stel wetenskaplikes in staat om die uiterste toestande en uitdagings te verstaan ​​wat 'n ruimtetuig in die gesig staar terwyl hulle die atmosfeer van Uranus en Neptunus binnegaan en navigeer. Deur hierdie toestande in beheerde omgewings te herhaal, kan navorsers tegnologie ontwikkel en toets wat suksesvolle sendings na hierdie ysige reuse moontlik maak.

- Wat is die geteikende intreespoed vir 'n sonde na Uranus?

Tans is die geteikende toegangspoed vir 'n sonde na Uranus ongeveer 25 kilometer per sekonde. Wetenskaplikes het egter net 'n gesimuleerde spoed van tot 19 kilometer per sekonde behaal, wat die behoefte aan verdere vooruitgang in tegnologie en toetsfasiliteite beklemtoon om aan die vereistes van toekomstige missies te voldoen.