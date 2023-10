Beweeg die weg: Wetenskaplikes eksperimenteer met smeltende maanoppervlak om maanpaaie te skep

Die wedloop na die maan is besig om op te warm, met verskeie ruimte-agentskappe en private maatskappye wat daarop gemik is om maanlandingsmissies in die nabye toekoms uit te voer. Met die vooruitsig van dosyne missies wat gelyktydig plaasvind, het die behoefte om Maanverkeer te bestuur egter 'n prioriteit geword. Om dit te bereik, het wetenskaplikes gewerk aan 'n tegniek om maanpaaie te baan deur die maan se oppervlak te smelt.

Tydens die Apollo-program het NASA ses bemanningslandingsmissies voltooi, maar die verste afstand wat op die Maan afgelê is, was deur Apollo 17-ruimtevaarders wat die Lunar Roving Vehicle (LRV) gebruik het. Hulle het 'n merkwaardige 7.6 kilometer van die maanmodule af gery, wat die hoogste rekord vir langafstandreise op die Maan aandui. Hierdie reis het egter met sy uitdagings gekom. Die rover het sy agterspatbord verloor, bedek geraak met maanstof en byna oorverhit. Om die rover operasioneel te hou, moes ruimtevaarders 'n vervangingsskerm met behulp van band, ou Maankaarte en klampe improviseer. Die ruwe en onvoorspelbare terrein van die Maan het dit onmoontlik gemaak om af te trek en onderhoud uit te voer.

Een van die groot uitdagings wat maanlandingsmissies in die gesig staar, is die kwessie van maanstof. Terwyl landingsvaartuie aanraak, verdryf hul stuwers groot hoeveelhede materiaal, wat stofpluime skep wat oor die maanoppervlak versprei. Om hierdie probleem te oorkom, het wetenskaplikes die idee voorgestel om oor dele van die Maan te plavei om gladde en betroubare paaie vir ruimtevaarders, ruimtetuie en rovers te voorsien.

Die Europese Ruimte-agentskap (ESA) het aan die PAVER-projek gewerk, wat die smelt van gesimuleerde maanregoliet met behulp van 'n koolstofdioksiedlaser behels. Deur met verskillende balkgroottes te eksperimenteer, het navorsers ontdek dat 'n balk van 4.5 sentimeter die gewenste effek bereik het, wat 'n gladde, glasagtige materiaal tot gevolg gehad het. In plaas daarvan om een ​​groot stuk materiaal te skep, het navorsers driehoekige vorms gesmelt met reliëfgate in hul middelpunte, wat as individuele teëls of bakstene kan optree, wat ineen heg om paaie of landingsblokke te skep.

Om hierdie metode op die Maan te implementeer, sal die gebruik van 'n groot Fresnel-lens behels om sonlig soos 'n vergrootglas te fokus. Die huidige skattings dui daarop dat 'n landingsplek van 100 vierkante meter binne ongeveer 115 dae op die Maan gebou kan word.

Soos ons vorder na toekomstige maanmissies, is die konsep om maanpaaie te skep nie meer net 'n wetenskaplike idee nie. Met voortdurende eksperimente en navorsing baan wetenskaplikes die weg vir 'n nuwe era van maanverkenning.

Bronne:

– Bronartikel: “Kyk hoe wetenskaplikes die maan smelt om sy oppervlak te plavei” – Scientific American