'n Nuwe metode om enkelmolekule-diffusiegedrag akkuraat te moniteer

Wetenskaplikes van die Hefei Institutes of Physical Science van die Chinese Akademie vir Wetenskappe het 'n nuwe tegniek ontwikkel om die diffusiegedrag van enkele molekules in sub-nanometerruimte te monitor. Die studie, gepubliseer in The Journal of Physical Chemistry Letters, het oppervlakverbeterde Raman-spektroskopie (SERS) gebruik om hierdie vlak van akkuraatheid te bereik.

SERS is 'n analitiese tegniek wat die Raman-sein van molekules verbeter deur 'n resonansie-verskynsel op 'n metaaloppervlak te veroorsaak. Dit maak voorsiening vir hoogs sensitiewe en selektiewe ontleding op die enkel-molekule vlak. Die monitering van die langtermyngedrag van ongemerkte enkele molekules was egter uitdagend.

Om hierdie struikelblok te oorkom, het die navorsingspan die fototermiese effek van goue nanorods gebruik om hotspot-strukture met 'n gapingsgrootte van ongeveer 1.0 nm met behulp van laserrekonstruksie te bou. Hierdie brandpunte het nie net uitstekende SERS-verbetering verskaf nie, maar het ook die teikenmolekules aktief vasgevang. Dit het intydse monitering en ontleding van enkelmolekule diffusiegedrag moontlik gemaak, spesifiek vir kristallyne violetmolekules.

Deur dinamiese oppervlak-verbeterde Raman-spektroskopie te gebruik, kon die navorsers die knipgedrag van enkelkristallyne violetmolekules vir duur van tot vier minute waarneem. Die kombinasie van digtheid funksionele teorie berekeninge en SERS kartering resultate het daartoe gelei dat hulle tot die gevolgtrekking gekom het dat hierdie molekules beperk kan word in sub-nanometer ruimte.

Hierdie baanbrekende studie bied waardevolle insigte oor molekulêre interaksies, chemiese reaksies en die gedrag van biomolekules. Die vermoë om enkelmolekulediffusie akkuraat te monitor, open nuwe weë vir 'n dieper begrip van verskeie wetenskaplike verskynsels.

Bron: The Journal of Physical Chemistry Letters (DOI: 10.1021/acs.jpclett.3c02276) – Chinese Akademie van Wetenskappe