LEEUWIN: Hoë-resolusie beelding van lewende breinweefsel

Navorsers by die Instituut vir Wetenskap en Tegnologie Oostenryk het 'n baanbrekende beeld- en virtuele rekonstruksie-tegnologie genaamd LIONESS ontwikkel. Hierdie nuwe tegnologie bied hoë-resolusie beelding van lewende breinweefsel, wat wetenskaplikes in staat stel om dit in real-time 3D nanoskaal detail te visualiseer.

Die menslike brein, met sy 86 miljard neurone, is een van die mees komplekse monsters wat aan wetenskaplikes bekend is. Om die ingewikkelde werking van die brein te verstaan, vereis gevorderde tegnologieë wat die minuut interaksies wat op mikroskopiese vlakke plaasvind, kan dekodeer. Beeldvorming speel 'n deurslaggewende rol in neurowetenskaplike navorsing deur insig in die kompleksiteit van breinweefsel te verskaf.

LIONESS, wat staan ​​vir Live Information Optimized Nanoscopy Enabling Saturated Segmentation, is 'n pyplyn wat voorsiening maak vir omvattende beeldvorming, rekonstruksie en ontleding van lewende breinweefsel met ongekende ruimtelike resolusie. Deur die weefsel verskeie kere te beeld, stel LIONESS navorsers in staat om die dinamiese sellulêre biologie binne die brein oor tyd waar te neem en te meet.

Die krag van LIONESS lê in sy verfynde optika en sy gebruik van kunsmatige intelligensie (KI). Die KI-komponent verbeter beeldkwaliteit en identifiseer verskillende sellulêre strukture binne die digte neuronale omgewing. Hierdie tegnologie is die resultaat van 'n samewerkingspoging tussen verskeie navorsingsgroepe en wetenskaplike dienseenhede.

Vorige beeldmetodes, soos elektronmikroskopie en ligmikroskopie, het beperkings gehad wanneer dit by die beeldvorming van lewende breinweefsel kom. Elektronmikroskopie het vereis om die monster vas te maak en dit fisies te sny, wat gelei het tot die verlies van dinamiese inligting. Ligmikroskopie, aan die ander kant, het beperkte resolusie gehad wat nie belangrike sellulêre besonderhede kon vasvang nie.

LIONESS oorkom hierdie struikelblokke deur Super-resolusie Ligmikroskopie te gebruik, spesifiek die SUSHI-tegniek, in kombinasie met vinnige en ligte beeldtoestande. Dit maak voorsiening vir isotropiese super-resolusie beelding wat die sellulêre komponente van breinweefsel in 3D nanoskaal detail openbaar.

Die data wat deur LIONESS ingesamel word, word verwerk deur diepleeralgoritmes wat bykomende inligting oor die breinweefsel se struktuur invul en neuronale strukture outomaties identifiseer. Hierdie innoverende tegnologie bereik 'n resolusie van ongeveer 130 nanometer, alles terwyl die integriteit van die lewende breinweefsel bewaar word.

LIONESS maak nuwe moontlikhede oop vir die bestudering van breinweefseldinamika en kompleksiteit. Dit bied navorsers 'n kragtige hulpmiddel om die ingewikkelde werking van die brein te ondersoek, wat moontlik lei tot 'n beter begrip van neurologiese versteurings en die ontwikkeling van doelgerigte behandelings.

Bronne:

– Instituut vir Wetenskap en Tegnologie Oostenryk (ISTA)

– Johann Danzl se groep by ISTA