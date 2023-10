Nuwe fase van hoë-digtheid ys ontdek in Uranus en Neptunus

By

Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking in die uiterste omgewings van Uranus en Neptunus gemaak en 'n nuwe fase van hoëdigtheid-ys bekend as Ice XIX ontbloot. Hierdie bevinding het die potensiaal om insigte te verskaf in die geheimsinnige magnetiese velde wat rondom hierdie gasreuse waargeneem word.

Uranus en Neptunus, synde waterryke gasreuse, spog met uiterste toestande met ondenkbare druk en skroeiende temperature wat die oppervlak van die Son oortref. Hierdie toestande het lankal uitdagings vir wetenskaplikes gestel om te bestudeer. Deur die nuutste tegnologie by die Linac Coherent Light Source's Matter at Extreme Conditions-instrument te gebruik, kon navorsers egter hierdie uiterste omstandighede herskep.

Deur water aan druk van 2 miljoen atmosfeer en temperature van 8,500 XNUMX grade Fahrenheit te onderwerp, het die navorsers die bestaan ​​van die voorheen onbekende Ice XIX-fase ontdek. Hierdie nuwe hoëdruk-ysstruktuur vertoon 'n unieke eienskap waar suurstofatome dig verpak is binne 'n liggaamsgesentreerde kubieke (BCC) roosterrangskikking, terwyl waterstofatome vrylik binne die struktuur beweeg en soos 'n vloeistof optree. Hierdie eienskap verhoog die materiaal se elektriese geleidingsvermoë aansienlik.

Verder kan hierdie ontdekking van Ice XIX moontlik die enigmatiese magnetiese velde verklaar wat deur NASA se Voyager II-ruimtetuig tydens sy sendings na Uranus en Neptunus opgespoor is. Hierdie magnetiese velde het wetenskaplikes jare lank geïntrigeer, en die teenwoordigheid van eksotiese toestande van superioniese ys, gekenmerk deur hul verbeterde elektriese geleidingsvermoë, is as 'n moontlike verklaring beskou.

Hierdie bevindings is 'n belangrike stap vorentoe om die komplekse dinamika van die buitenste planete in ons sonnestelsel te verstaan. Verdere navorsing is nodig om dieper in die eienskappe en implikasies van Ice XIX te delf, en om meer oor die geheimenisse van Uranus en Neptunus te ontbloot.

Definisies:

– Hoëdigtheid ys: Ys met 'n digter struktuur as normale ys as gevolg van hoë druk.

– Gasreuse: Groot planete wat hoofsaaklik uit waterstof en helium bestaan.

– Magnetiese velde: Streke in die ruimte waar die krag van magnetisme opgespoor kan word.

Bronne:

– Linac Coherent Light Source's Matter at Extreme Conditions-instrument.