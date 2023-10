Sterrekundiges los die raaisel van massiewe sterrestelsels in die vroeë heelal op

Wetenskaplikes is lank reeds gefassineer deur die vroeë geskiedenis van ons heelal, en die James Webb-ruimteteleskoop het onlangs 'n verstommende kykie gegee in hierdie enigmatiese tydperk bekend as kosmiese dagbreek. In 'n verrassende ontdekking het die teleskoop beelde vasgelê van wat lyk asof dit massiewe en volwasse sterrestelsels is, wat bestaande teorieë oor die vroeë heelal uitdaag.

Hierdie onverwagte bevindinge het daartoe gelei dat navorsers die fundamentele beginsels van kosmologie, die wetenskap wat die oorsprong en ontwikkeling van die heelal bestudeer, bevraagteken. 'n Nuwe studie kan egter 'n oplossing vir hierdie raaisel bied sonder dat dit nodig is om huidige wetenskaplike begrip te verwerp.

Met behulp van gevorderde rekenaarsimulasies het wetenskaplikes modelle ontwikkel om die evolusie van die vroegste sterrestelsels te simuleer. Hul simulasies het aan die lig gebring dat stervorming in hierdie sterrestelsels anders ontvou het in die eerste paar honderd miljoen jaar ná die Oerknal in vergelyking met groot sterrestelsels soos ons eie Melkweg vandag.

Volgens die studie was hierdie vroeë sterrestelsels moontlik relatief klein in grootte, soos verwag is. Hulle het egter 'n helderheid uitgestraal wat vergelykbaar is met massiewe sterrestelsels as gevolg van intense uitbarstings van stervorming. Hierdie bedrieglike helderheid het die indruk van aansienlike massa gegee.

“Sterrekundiges kan met selfvertroue die helderheid van hierdie vroeë sterrestelsels meet aangesien fotone, deeltjies van lig, direk waarneembaar en telbaar is. Om hul werklike grootte of massa te bepaal, aan die ander kant, is 'n baie meer uitdagende taak,” verduidelik Guochao Sun, 'n nadoktorale genoot in sterrekunde aan die Noordwes-Universiteit en die hoofskrywer van die studie.

Die navorsing, gepubliseer in die Astrophysical Journal Letters, verskaf waardevolle insigte in die evolusie van sterrestelsels tydens die kosmiese dagbreek. Hierdie bevindings help wetenskaplikes om hul begrip van die vroeë heelal te verfyn, en werp lig op die vorming van sterrestelsels en die prosesse wat hul ontwikkeling beheer het.

Bronne:

– Dawn Magazine (7 Oktober 2023)