Nuwe studie werp lig op vroeë sterrestelsels in die heelal se kinderskoene

Navorsers wat rekenaarsimulasies gebruik het lig gewerp op die bestaan ​​van massiewe en volwasse sterrestelsels in die vroeë geskiedenis van die heelal. Hierdie ontdekking het daartoe gelei dat wetenskaplikes die basiese beginsels van kosmologie bevraagteken het. Die James Webb-ruimteteleskoop, wat verlede jaar begin werk het, het beelde van sterrestelsels vasgevang wat terugdateer na die tydperk bekend as kosmiese dagbreek, 'n tyd wat in geheimsinnigheid gehul is.

Die simulasies het aan die lig gebring dat stervorming anders ontvou het in die vroegste sterrestelsels in vergelyking met die groot sterrestelsels wat vandag gesien word, soos ons Melkweg. Eerder as bestendige stervorming, het die vroeë sterrestelsels sporadiese uitbarstings van intense stervorming ervaar. Hierdie uitbarstings het veroorsaak dat hierdie sterrestelsels helderder en potensieel groter lyk as wat hulle werklik was, wat gelei het tot die wanopvatting dat hulle volwasse en massief was.

Die vermoë om die helderheid van hierdie vroeë sterrestelsels te meet, is van kardinale belang, aangesien dit insig gee in hul grootte en massa. Fotone, deeltjies van lig, kan direk opgespoor en getel word, wat sterrekundiges in staat stel om die helderheid van hierdie sterrestelsels te bepaal. Dit is egter meer uitdagend om hul werklike grootte en massa te onderskei.

Die bevindinge van die studie, gepubliseer in die Astrophysical Journal Letters, dui daarop dat die uitbarstings van stervorming ligflitse veroorsaak het, wat die waargenome helderheid van hierdie vroeë sterrestelsels verklaar. Hierdie ontdekking is betekenisvol omdat dit nie die verandering van die standaard kosmologiese model vereis nie.

Die simulasies is uitgevoer as deel van die Terugvoer van Relativistiese Omgewings (FIRE) navorsingsprojek en het gefokus op 'n verskynsel genaamd "barstige stervorming." Anders as om sterre teen 'n konstante tempo te vorm, het stervorming in vroeë sterrestelsels in onreëlmatige uitbarstings plaasgevind, wat tot aansienlike fluktuasies in helderheid gelei het.

Die navorsers het 'n verduideliking vir hierdie verskynsel in kleiner sterrestelsels voorgestel. Hierdie sterrestelsels kan 'n uitbarsting van stervorming ervaar waar groot sterre vorm en daarna as supernovas ontplof. Die gas wat uit hierdie ontploffings uitgeskiet word, verskaf dan die bestanddele vir nog 'n uitbarsting van stervorming. Die sterker gravitasie-effekte in groter sterrestelsels voorkom egter hierdie uitbarstings en bevoordeel bestendige stervorming.

Ten spyte van die onverwagte waarnemings wat deur die James Webb-ruimteteleskoop gemaak is, verwag die navorsers dat die teleskoop sal voortgaan om ons huidige begrip van die heelal uit te daag en nuwe insigte te verskaf.

