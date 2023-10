Sterrekundiges los die raaisel van massiewe sterrestelsels in die vroeë heelal op

Navorsers wat die James Webb-ruimteteleskoop gebruik, het 'n baanbrekende ontdekking gemaak oor die vroeë geskiedenis van ons heelal. Sedert sy bedrywighede verlede jaar begin het, het die teleskoop 'n kykie gegee in die enigmatiese tydperk bekend as kosmiese dagbreek, waar 'n versameling sterrestelsels wat terugdateer na die vroeë heelal opgemerk is. Hierdie sterrestelsels, wat massief en volwasse blyk te wees, het egter verwagtinge oortree, wat daartoe gelei het dat wetenskaplikes die basiese beginsels van kosmologie bevraagteken het.

In 'n nuwe studie gepubliseer in die Astrophysical Journal Letters, het navorsers gesofistikeerde rekenaarsimulasies gebruik om die evolusie van die vroegste sterrestelsels te modelleer. Hulle het gevind dat stervorming gedurende die eerste paar honderd miljoen jaar ná die Oerknal anders in hierdie sterrestelsels ontvou het. In plaas van bestendige stervorming, het hierdie sterrestelsels af en toe uitbarstings van stervorming ervaar, wat groot variasies in hul helderheid tot gevolg gehad het.

Hierdie verskynsel, bekend as "barstige stervorming", verklaar waarom hierdie vroeë sterrestelsels dalk massief gelyk het ondanks hul relatief klein grootte. Die uitbarstings van stervorming het ligflitse veroorsaak wat hierdie sterrestelsels baie helderder laat lyk het as wat hulle werklik was. Hierdie nuwe begrip strook met die standaard kosmologiese model, wat die raaisel oplos sonder om 'n volledige hersiening van bestaande teorieë te vereis.

Die navorsers meen dat die barsagtige aard van stervorming in kleiner sterrestelsels te wyte is aan die vorming van baie groot sterre in skielike uitbarstings, gevolg deur supernova-ontploffings ná net ’n paar miljoen jaar. Hierdie ontploffings laat gas in die ruimte vry, wat dan die grondstof word vir nog 'n uitbarsting van stervorming. In groter sterrestelsels voorkom gravitasie-effekte sulke uitbarstings, wat lei tot meer bestendige stervorming.

Die James Webb-ruimteteleskoop, wat in 2022 in werking getree het, het vanaf kosmiese dagbreek sowat 10 keer meer baie helder sterrestelsels waargeneem as wat verwag is. Hierdie onverwagte oorvloed van helder sterrestelsels daag vorige teoretiese modelle uit, maar bied waardevolle insig in die vroeë stadiums van die heelal.

Die navorsers betrokke by hierdie studie is deel van die Terugvoer van Relativistiese Omgewings (FIRE) navorsingsprojek. Hulle verwag dat die James Webb-ruimteteleskoop sal voortgaan om die grense van ons begrip te verskuif, ongeag of dit bestaande wetenskaplike verwagtinge bevestig of uitdaag.

