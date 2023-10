Nuwe studie werp lig op vroeë sterrestelsels in die heelal

'n Onlangse studie het 'n moontlike verklaring vir die bestaan ​​van massiewe en volwasse sterrestelsels tydens die vroeë stadiums van die heelal aangebied. Wetenskaplikes is lankal verbaas oor die ontdekking van sterrestelsels wat terugdateer na die enigmatiese tydperk bekend as kosmiese dagbreek, aangesien hulle baie groter en meer ontwikkel was as wat verwag is.

Met behulp van gesofistikeerde rekenaarsimulasies het navorsers die evolusie van hierdie vroeë sterrestelsels gemodelleer. Hulle het gevind dat stervorming in hierdie sterrestelsels in intermitterende uitbarstings plaasgevind het eerder as teen 'n konstante tempo. Hierdie ontdekking dui daarop dat hierdie sterrestelsels moontlik relatief klein was, maar groter gelyk het as gevolg van periodes van intense stervorming.

Die navorsers het verduidelik dat dit makliker is om die helderheid van hierdie vroeë sterrestelsels te meet as om hul werklike grootte en massa te bepaal. Fotone, of deeltjies van lig, kan direk opgespoor en getel word, sodat sterrekundiges hul helderheid akkuraat kan meet. Hierdie bedrieglike helderheid gee die indruk van aansienlike massa, selfs al is die sterrestelsels relatief klein.

Die James Webb-ruimteteleskoop, wat verlede jaar begin werk het, het 'n deurslaggewende rol in hierdie navorsing gespeel. Dit het ongeveer 10 keer meer baie helder sterrestelsels vanaf kosmiese dagbreek opgespoor as wat verwag is, wat die standaardmodel van kosmologie uitdaag. Volgens die standaardmodel behoort daar nie baie massiewe sterrestelsels tydens kosmiese dagbreek te wees nie.

Die nuwe studie se simulasies, deel van die Terugvoer van Relativistiese Omgewings (FIRE) navorsingsprojek, het gefokus op 'n verskynsel genaamd "barstige stervorming." In plaas daarvan om sterre teen 'n konstante tempo te vorm, het die vroeë sterrestelsels wisselende periodes van stervormingsaktiwiteit ervaar. Hierdie variasie in stervorming het groot variasies in hul helderheid gedryf.

Die navorsers stel voor dat hierdie uitbarstings van stervorming in kleiner sterrestelsels voorkom as gevolg van die vorming van 'n groep groot sterre, wat na 'n paar miljoen jaar as supernovas ontplof. Hierdie ontploffings stoot gas in die ruimte uit, wat die bestanddele verskaf vir nog 'n uitbarsting van stervorming. Die sterker gravitasie-effekte in groter sterrestelsels voorkom egter sulke uitbarstings, wat lei tot meer bestendige stervorming.

Die studie se bevindinge vereis nie 'n hersiening van die standaard kosmologiese model nie, wat 'n oplossing bied vir die raaisel van vroeë massiewe sterrestelsels sonder om bestaande teorieë uit te daag. Die navorsers hoop dat die James Webb-ruimteteleskoop sal voortgaan om verdere insigte in die heelal te verskaf en ons begrip van sy vroeë geskiedenis uit te brei.

Bronne:

– Studie: Astrofisiese Joernaalbriewe

– Beeld: NASA