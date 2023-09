Wetenskaplikes ontdek die chemiese meganisme van silika-bedekte nanodiamante vir kwantumberekening en bio-etikettering

Navorsers van die San Jose State University (SJSU) het die bindingsmeganisme ontdek wat verantwoordelik is vir die vorming van eenvormige silika-skulpe op nanodiamante. Die span het kragtige X-strale gebruik wat deur die Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) by die SLAC National Accelerator Laboratory gegenereer is om die nanomateriale te bestudeer. Die resultate, gepubliseer in die joernaal ACS Nanoscience Au, verskaf deurslaggewende insigte in die chemie betrokke by die skepping van silika-bedekte nanodiamante.

Nanodiamante is ultraklein sintetiese diamante met merkwaardige eienskappe. Ten spyte van hul klein grootte, het nanodiamante perfekte koolstofroosters, en hulle kan reaksies op magnetiese velde, elektriese velde en lig by kamertemperatuur toon. Hierdie unieke eienskappe maak nanodiamante geskik vir verskeie toepassings, insluitend kwantumberekening en bio-etikettering van selle.

Om die funksionaliteit van nanodiamante te verbeter, het navorsers hulle gewend om die diamantdeeltjies met silika te bedek. Silika bied nie net 'n gladde en beskermende dop vir die nanodiamante nie, maar maak ook voorsiening vir oppervlakwysiging. Deur spesifieke etikette by die silika-bedekking te voeg, kan wetenskaplikes nanodiamante rig om spesifieke selle of liggings te teiken. Hierdie beheer oor nanodiamantbeweging het beduidende implikasies vir toepassings in biogeneeskunde en biotegnologie.

Vir meer as 'n dekade is wetenskaplikes verbaas oor die meganisme agter die vorming van die silika-bedekking op nanodiamante. SJSU-navorsers het ontdek dat alkohol-chemiese groepe op die nanodiamant-oppervlak 'n deurslaggewende rol speel om die groei van silika-doppe te fasiliteer. Hulle het gevind dat die bekendstelling van ammoniumhidroksied met etanol tydens die deklaagproses lei tot die produksie van hierdie alkoholgroepe.

Om die oppervlaktes wat onder die silikabedekking versteek is, te ondersoek, het die navorsers by SJSU SSRL se X-straalfasiliteite gebruik. Hulle het 'n oorgangsrandsensor, 'n supersensitiewe termometer, gebruik om temperatuurveranderinge op te spoor en dit in X-straal-energieë om te skakel. Deur X-straalabsorpsiespektroskopie (XAS) het die span die nanodiamante se oppervlaktes ondersoek en die dikte van die silikabedekking op 'n nanometerskaal gemeet. Die resultate het die doeltreffendheid van XAS getoon vir die bestudering van ondergedompelde materiale soos nanodiamante.

Die kennis wat verkry word deur die bindingsmeganisme van silika-bedekte nanodiamante te verstaan, maak nuwe weë vir navorsers oop. Abraham Wolcott, die hoofondersoeker van die studie, beplan om die gebruik van ander materiale, soos titaan- en sinkoksiede, te ondersoek om nanodiamante te bedek. Hierdie alternatiewe bedekkings kan die toepassings van nanodiamante in kwantumwaarneming en biologiese etikettering verder uitbrei.

Die bevindinge van hierdie navorsing verskaf waardevolle insigte in die chemie van nanodiamant-bedekkings en bied geleenthede vir die optimalisering van die silika-dop en die ondersoek van ander bedekkingsmateriaal. Met 'n beter begrip van die chemiese meganisme agter silika-bedekte nanodiamante, kan navorsers voortgaan om die potensiaal van hierdie klein diamante vir kwantumrekenaar- en bio-etiketteringstoepassings te ontsluit.

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033