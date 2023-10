Wetenskaplikes ontdek nuwe klas proteïene wat metaanafsettings stabiliseer

Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking gemaak in 'n onlangse studie, wat 'n voorheen onbekende klas proteïene ontdek wat 'n belangrike rol speel in die stabilisering van metaanafsettings wat in hokagtige chemiese strukture op Aarde gevind word. Hierdie strukture, bekend as metaanklatrate, is nie eksklusief vir ons planeet nie en is op hemelliggame binne ons sonnestelsel waargeneem.

Onder leiding van Jennifer Glass, 'n professor by die Georgia Institute of Technology, het die navorsing gefokus op die stabiliteit van metaanklatrate onder hoëdruk-oseaniese toestande. Die span het 'n monster ontleed wat van die seebodem aan die kus van Oregon verkry is, wat ongekende insigte in hierdie geheimsinnige verskynsel verskaf het.

Metaanklatrate, wat soos soliede ysagtige formasies lyk, word gevorm wanneer mikroörganismes in seewaters organiese materiaal in metaan omskakel, wat in hokke vasgevang word. Uiteindelik gaan hierdie neerslae oor na gas en styg na die oppervlak. In streke soos die vinnig opwarmende Arktiese gebied ontsnap groot hoeveelhede metaan egter voordat biologiese gemeenskappe dit kan verteer.

Die studie het 'n klas proteïene genaamd bakteriële clathrate-bindende proteïene (CbpA's) geïdentifiseer wat direk met die clathrate-struktuur in wisselwerking tree, wat die groei daarvan beïnvloed. Hierdie proteïene vertoon antivries eienskappe, soortgelyk aan dié wat visse help om in ysige temperature te oorleef. Hierdie ontdekking werp nie net lig op die stabiliteit van metaanklatrate nie, maar dit dui ook op potensiële implikasies vir buiteaardse omgewings.

Navorsers stel voor dat soortgelyke proteïene 'n rol kan speel in die stabilisering van metaanklatrate op hemelliggame soos Mars, Saturnus se maan Titan, en moontlik selfs binne die potensieel lewensondersteunende omgewings van Saturnus se Enceladus en Jupiter se Europa.

Hierdie bevindinge bied 'n opwindende vooruitsig vir die soeke na uitheemse lewe, wat aandui dat indien mikrobes op ander wêrelde bestaan, hulle soortgelyke meganismes kan gebruik om metaanklatrate te skep en te stabiliseer, en sodoende die samestelling van seewaters en atmosfeer beïnvloed. Om die geheimenisse van buiteaardse lewe te ontrafel, kan dit noodsaaklik wees om die teenwoordigheid van metaanklatrate te ondersoek.

Bronne:

– Bykomende inligting verskaf deur die wetenskaplike artikel gepubliseer deur Jennifer Glass et al.

– Georgia Institute of Technology-navorsingspan.