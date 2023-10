Ontsluit die raaisel van Axolotl-ledemaatregenerasie

Wetenskaplikes is lank reeds gefassineer deur die axolotl, 'n soort salamander wat bekend is vir sy ongelooflike vermoë om verlore ledemate te hergroei. Die vraag of axolotle apikale-ektodermal-rif (AER)-selle besit, wat vermoedelik noodsaaklik is vir ledemate-ontwikkeling en regenerasie by mense en ander diere, het egter 'n onderwerp van debat gebly.

In 'n baanbrekende studie het navorsers van EPFL en TU Dresden uiteindelik die meganisme agter die axolotl se ledemaathergroei ontrafel. Deur 'n atlas te skep van die transkripsie van enkelselle van verskeie spesies, insluitend aksolote, mense, muise, hoenders en paddas, kon wetenskaplikes die geen-uitdrukkingsprofiele vergelyk en die gene identifiseer wat betrokke is by ledemategroei en -herlewing.

In teenstelling met vorige teenstrydige verslae, toon hierdie studie afdoende aan dat aksolote wel selle besit met eienskappe soortgelyk aan AER-selle. Hierdie selle speel 'n deurslaggewende rol in ledemaatontwikkeling in verskeie spesies, insluitend mense. Die navorsers het ruimtelike transkriptomika gebruik om die gene wat in spesifieke weefseldele uitgedruk word tydens ledemaatregenerasie verder te ontbloot.

Interessant genoeg het die studie ook aan die lig gebring dat aksolote nie AER-selle ten volle regenereer tydens ledemaathergroei nie, wat die algemene oortuiging uitdaag dat hierdie selle nodig is vir ledemateherlewing. In plaas daarvan gebruik die axolotl 'n verspreide benadering, wat verskeie seltipes behels, om ledemaathergroei te verkry. Hierdie bevinding brei nie net ons begrip van ledemaatregenerasie in axolotle uit nie, maar bied ook nuwe insigte in potensiële regeneratiewe medisyne tegnieke vir soogdiere, insluitend mense.

Die navorsers het ook die regeneratiewe vermoëns van aksolote vergelyk met dié van paddapaddavissies, wat evolusionêr nader aan die mens is. Hulle het ontdek dat hierdie spesies verskillende seltipes tydens die wedergeboorteproses gebruik, wat daarop dui dat daar verskeie weë kan wees om ledemateherlewing te bewerkstellig.

Hierdie baanbrekende studie bied vars insigte in die fassinerende wêreld van ledemateherlewing en bied belowende vooruitsigte vir regeneratiewe medisyne by mense.

