'n Nuwe basiese smaak: ammoniumchloried ontlok 'n reaksie van die tong

Navorsers by USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences het 'n beduidende ontdekking op die gebied van smaakpersepsie gemaak. Onder leiding van die neurowetenskaplike Emily Liman, het die span bewyse gevind van 'n sesde basiese smaak. In 'n studie gepubliseer in Nature Communications, het hulle gevind dat die tong reageer op ammoniumchloried, 'n verbinding wat in sout drop voorkom, deur dieselfde proteïenreseptor wat suur smaak aandui.

Vir dekades het wetenskaplikes erken dat die tong 'n sterk reaksie op ammoniumchloried het, maar die spesifieke tongreseptore wat dit opspoor, was onbekend. Liman en haar span het voorheen die proteïen geïdentifiseer wat verantwoordelik is vir die opsporing van suur smaak, genaamd OTOP1. Hulle het ontdek dat hierdie proteïen 'n kanaal vir waterstofione vorm, wat die sleutelkomponent van sure is wat die tong as suur aanvoel. Die span het gewonder of ammoniumchloried op een of ander manier hierdie proteïen kan aktiveer.

Deur eksperimente met laboratorium-gekweekte menslike selle, het die navorsers die Otop1-geen bekendgestel om die OTOP1-reseptorproteïen te produseer. Hulle het dan die selle aan suur of ammoniumchloried blootgestel en die reaksies gemeet. Hulle het gevind dat ammoniumchloried 'n sterk aktiveerder van die OTOP1-kanaal is, selfs beter as sure self. Die verbinding stel klein hoeveelhede ammoniak vry, wat die pH binne die sel verhoog en lei tot 'n protoninvloei deur die OTOP1-kanaal.

Hierdie ontdekking voeg ammoniumchloried by die lys basiese smake, wat tans soet, suur, sout, bitter en umami insluit. Om die meganismes agter smaakpersepsie te verstaan, is belangrik vir voedselwetenskap en kan implikasies hê vir die ontwikkeling van nuwe geure en die verbetering van smaakervarings.

Bron: Nature Communications (DOI: 10.1038/s41467-023-41637-4)