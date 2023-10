Nuwe studie werp lig op die misterie van vroeë sterrestelsels

’n Onlangse studie wat deur navorsers gedoen is wat rekenaarsimulasies gebruik, kan dalk ’n verduideliking verskaf vir die bestaan ​​van massiewe en volwasse sterrestelsels gedurende die vroeë stadiums van die heelal, bekend as die kosmiese dagbreek. Die James Webb-ruimteteleskoop, wat sedert verlede jaar in werking is, het reeds 'n merkwaardige kykie in die vroeë geskiedenis van ons heelal verskaf deur sterrestelsels uit hierdie enigmatiese tydperk raak te sien.

Die studie dui daarop dat stervorming in hierdie vroeë sterrestelsels in groot sarsies plaasgevind het eerder as teen 'n bestendige pas, wat die norm is in groter sterrestelsels soos ons eie Melkweg. Hierdie ontdekking is betekenisvol omdat sterrekundiges tipies 'n sterrestelsel se helderheid gebruik om sy grootte te bepaal, en hierdie vroeë sterrestelsels het dalk baie groter en massiewer gelyk as gevolg van hierdie intense uitbarstings van stervorming.

Die hoofskrywer van die studie, Guochao Sun, verduidelik dat hierdie vroeë sterrestelsels moontlik relatief klein was soos verwag is, maar hul helderheid was moontlik vergelykbaar met werklik massiewe sterrestelsels weens die briljante uitbarstings van stervorming. Hierdie verskynsel staan ​​bekend as "barstige stervorming", waar stervormingsaktiwiteit met verloop van tyd fluktueer, wat lei tot variasies in 'n sterrestelsel se helderheid.

Die bevindinge van hierdie studie verskaf 'n moontlike verklaring wat nie 'n afwyking van die standaard kosmologiese model vereis nie. Die simulasies wat vir hierdie navorsingsprojek uitgevoer is, genaamd die Terugvoer van Relativistiese Omgewings (FIRE), werp lig op die uitbarstings van stervorming wat ligflitse produseer wat in hierdie vroeë sterrestelsels waargeneem is.

Terwyl die bestaan ​​van massiewe sterrestelsels tydens kosmiese dagbreek aanvanklik die verwagtinge van wetenskaplikes uitgedaag het, bied hierdie studie 'n moontlike oplossing vir die raaisel. Die James Webb-ruimteteleskoop sal waarskynlik voortgaan om ons begrip van die heelal uit te daag en uit te brei, ongeag of dit ooreenstem met wetenskaplike verwagtinge.

Bronne:

– Studie gepubliseer in die Astrophysical Journal Letters

– Guochao Sun, nadoktorale genoot in sterrekunde aan die Noordwes-Universiteit

– Claude-André Faucher-Giguère, astrofisikus aan die Noordwes-Universiteit