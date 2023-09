Nuut ontdekte pangolinespesies beklemtoon dringende behoefte aan navorsing

Wetenskaplikes het onlangs 'n nuwe soort ieterangs ontdek, wat die totale aantal bekende spesies op nege te staan ​​bring. Daar word dikwels na die klein, skubberige en hoogs bedreigde pangolien verwys as die wêreld se soogdier wat die meeste verhandel word. Voorheen het navorsers geglo daar was vier Asiatiese en vier Afrika-variëteite van hierdie ontwykende wese. Deur die ontleding van gekonfiskeerde skubbe is egter 'n afkoms wat van die agt bekende spesies verskil, geïdentifiseer.

Die nuut ontdekte pangolienspesie, wat voorlopig "Manis mysteria" genoem word, het waarskynlik sowat vyf miljoen jaar gelede van die Filippynse en Maleisiese pangolienspesies afgewyk. Die bestaan ​​van hierdie nuwe spesie is slegs aan die lig gebring deur monsters waarop van handelaars beslag gelê is. Die navorsing dui egter daarop dat die nuwe pangolinespesie reeds onder druk is. Ontleding het 'n dalende bevolking aan die lig gebring, met lae genetiese diversiteit, hoë vlakke van inteling en genetiese lading.

Die presiese habitatreeks van die nuut ontdekte pangolinespesie is steeds 'n raaisel. Daar word geglo dat Asiatiese pangoliene wat in Hong Kong en Yunnan aankom, hoofsaaklik uit Suidoos-Asië afkomstig is. As gevolg van sy noue ooreenkoms met sy Asiatiese neefs, is hierdie nuwe spesie moontlik in die natuur oor die hoof gesien. Boonop is dit moontlik dat dit in 'n gebied wat nie bestudeer word nie, woon of bloot dat dit moeilik is om te vind ievangeline.

Die ontdekking van hierdie nuwe pangolienspesie beklemtoon die dringende behoefte aan verdere navorsing en effektiewe bewaringstrategieë. Die onwettige stropery en handel in pangoliene hou 'n beduidende bedreiging vir hul voortbestaan ​​in, met meer as 'n miljoen wat glo in die laaste dekade alleen gestroop is. Bewaringspogings om pangoliene te beskerm is van kardinale belang om die voortbestaan ​​van hierdie unieke en kwesbare wesens te verseker.

Bronne:

– Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe (joernaal)

– Bewaringsbewustes (organisasie)