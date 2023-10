40% van Antarktika se ysrakke het in die afgelope 25 jaar gekrimp, sê wetenskaplikes

’n Nuwe studie wat in die joernaal Science Advances gepubliseer is, onthul dat ongeveer 40% van Antarktika se ysrakke die afgelope 25 jaar aansienlike krimp ondergaan het. Hierdie bevindinge is deur die Europese Ruimte-agentskap as “alarmerende” beskryf. Uit die 162 ysrakke in Antarktika het 71 'n verlies in massa ervaar vanaf 1997 tot 2021. Onder hierdie het 68 'n statisties beduidende vermindering aangeteken.

Die navorsers merk op dat hierdie verliese verder gaan as die normale fluktuasies van ysrakke en verdere bewyse verskaf van die impak van mens-geïnduseerde klimaatsverandering op Antarktika. Hoofskrywer Benjamin Davison, 'n navorsingsgenoot aan die Universiteit van Leeds, het verbasing uitgespreek oor die gebrek aan herstel in byna die helfte van die krimpende ysrakke, en verklaar dat hulle 'n siklus van vinnige maar kortstondige krimping verwag het gevolg deur stadige hergroei.

Gedurende die studietydperk het 29 ysrakke eintlik massa gekry, terwyl 62 nie beduidende veranderinge ondergaan het nie. 48 van die ysrakke het egter 'n verlies van meer as 30% van hul massa oor die tydperk van 25 jaar ervaar. Die studie skryf hierdie smelting toe aan seestrome en winde aan die westekant van Antarktika, wat warm water onder die ysrakke stoot.

Ysrakke speel 'n deurslaggewende rol in die beskerming en stabilisering van die gletsers in Antarktika deur hul vloei in die see te vertraag. Die smelt van hierdie groot ysrakke stel varswater in die see vry, wat potensiële uitwerking op seesirkulasie kan hê. Die Europese Ruimte-agentskap, wie se satellietradarbeelde in die studie gebruik is, beklemtoon hoe belangrik dit is om hierdie dinamika te verstaan.

Hierdie bevindings kom kort nadat aanvanklike data hierdie winter rekordlae vlakke van see-ys rondom Antarktika aan die lig gebring het, wat bydra tot kommer oor die toenemende impak van klimaatsverandering op die suidpool.

