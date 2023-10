Die Wetenskap van Verduisterings: Ondersoek atmosferiese versteurings

Die komende jaar sal nie een nie, maar twee verskillende soorte verduisterings bring, wat kykers regoor Noord-Amerika boei. Terwyl baie mense na die lug sal kyk om hierdie hemelse gebeure te aanskou, sal wetenskaplikes gefokus wees op 'n ewe boeiende verskynsel wat nader aan die aarde gebeur.

Ons maan, met sy perfekte grootte en afstand, lyk dieselfde grootte as dit tussen die son en ons planeet beweeg, wat ons die ontsagwekkende gesig van sonsverduisterings gee. Weens die maan se ovaalvormige wentelbaan is daar egter tye wanneer dit verder van die aarde af is. Dit lei tot 'n ringvormige verduistering, waar die maan nie die son heeltemal bedek nie, wat 'n ligte ring in die lug laat. ’n Ringvormige verduistering sal op 14 Oktober gedeeltelik sigbaar wees vanaf die weste van Kanada.

Tydens ringvormige verduisterings is dit nie veilig om direk na die son te kyk sonder behoorlike oogbeskerming nie, aangesien 'n deel van die son altyd sigbaar is. Die totale verduistering op 4 April sal egter 'n unieke geleentheid bied vir waarnemers in Suid-Ontario, dele van Quebec en New Brunswick. Gedurende die kort tydperk van totaliteit, wanneer die maan die son heeltemal bedek, kan kykers die pragtige silweragtige korona, die buitenste atmosfeer van die son, aanskou.

Terwyl lugkykers hulle verwonder oor hierdie hemelse gebeurtenisse, volg 'n groep wetenskaplikes by NASA 'n ander benadering om verduisterings te bestudeer. Hulle gebruik hoëhoogte-instrumente op klinkende vuurpyle om die uitwerking van verduisterings op die Aarde se boonste atmosfeer, bekend as die ionosfeer, te ondersoek. Die sending, genaamd Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP), kry sy naam van 'n antieke Egiptiese slanggod wat verduisterings veroorsaak het deur die songod na te jaag.

Die wetenskaplikes stel veral daarin belang om te verstaan ​​hoe 'n skielike vermindering in sonlig tydens 'n verduistering die ionosfeer beïnvloed, wat van 90 tot 500 kilometer die ruimte in strek. Hierdie streek is deurslaggewend vir satellietkommunikasie en is verantwoordelik vir verskynsels soos die noordelike ligte. Sonversteurings kan satellietkommunikasie ontwrig en selfs veroorsaak dat lae-omwentelingssatelliete die aarde se atmosfeer voortydig weer binnegaan.

Verduisterings bied 'n unieke geleentheid vir wetenskaplikes om die ionosfeer te ondersoek. Deur sonlig tydelik te blokkeer of te verminder, kan wetenskaplikes die variasies in die gelaaide laag van die atmosfeer bestudeer. Tydens die 2017 totale sonsverduistering is golwe in die ionosfeer opgespoor wat die vasteland gekruis het. Nou poog wetenskaplikes om hierdie golwe in groter detail te bestudeer.

Instrumente op die klinkende vuurpyle sal elektriese en magnetiese velde, temperatuur en digtheid meet soos hulle opstyg en daal. Lancering sal plaasvind vanaf beide die White Sands Missile Range in New Mexico en die Wallops Flight Facility in Virginia. Daarbenewens sal instrumente op die grond en ballonne die ionosfeer en weerstoestande voor en na 'n verduistering monitor, wat 'n omvattende begrip van die vertikale atmosfeer bied.

Verduisterings is nie net asemrowende gebeurtenisse nie, maar ook fassinerend vanuit 'n wetenskaplike perspektief. Hulle bied 'n geleentheid om te verken en meer te wete te kom oor ons planeet se atmosfeer en sy interaksies met sonverskynsels. Terwyl kykers die skouspel van die komende verduisterings geniet, sal wetenskaplikes besig wees om die raaisels van ons atmosfeer se reaksie op hierdie hemelse belynings te ontrafel.

Definisies:

– Ringvormige verduistering: ’n Verduistering waar die maan nie die son heeltemal bedek nie, wat ’n ligte ring tot gevolg het.

– Ionosfeer: Die laag van die Aarde se atmosfeer wat van 90 tot 500 kilometer strek, wat elektries gelaaide deeltjies bevat.

– Totale verduistering: ’n Verduistering waar die maan die son heeltemal bedek.

Bronne: Hierdie artikel is gebaseer op die inligting wat in die oorspronklike bronartikel gevind is.