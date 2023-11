Nuwe insigte in die soektog na maanysreservoirs

Die vooruitsig om 'n ruimtestasie op die Maan te bou, is nie meer tot wetenskapfiksie beperk nie. Onlangse maansendings het ons nader aan die verwesenliking van hierdie ambisieuse poging gebring. Planetêre wetenskaplikes is nou gefokus op die identifisering van potensiële maanysreservoirs in permanente skadustreke (PSR's) as 'n deurslaggewende stap in die rigting van die vestiging van volhoubare maaninfrastruktuur.

Tydens 'n baanbrekende maansending aan die einde van Augustus 2023 het Indië se Chandrayaan-3-lander suksesvol in die suidpoolgebied van die Maan geland. Daar word geglo dat hierdie spesifieke streek aansienlike ysneerslae bevat. Die suksesvolle landing van die Chandrayaan-3-lander is 'n belangrike mylpaal, nie net vir Indië nie, maar vir die hele wetenskaplike gemeenskap.

As 'n planetêre wetenskaplike is ek veral geïntrigeerd deur die data wat ingesamel is deur die instrumente aan boord van die Chandrayaan-3 se Vikram-lander en sy rover Pragyan. Hierdie metings gee 'n aanloklike blik op die maangebiede wat waarskynlik ys bevat. Terwyl vorige waarnemings die teenwoordigheid van ys in sommige PSR's bevestig het, is daar steeds aansienlike onsekerheid oor die hoeveelheid, vorm en verspreiding van hierdie ysneerslae.

Om die oorsprong van maanwater te verstaan ​​is 'n sleutelnavorsingsdoelwit vir my span by die Laboratorium vir Atmosferiese en Ruimtefisika. Ons ondersoek verskeie bronne, insluitend komete of asteroïdes wat in die Maan neerstort, vulkaniese aktiwiteit en sonwind. Elkeen van hierdie gebeurtenisse laat duidelike chemiese vingerafdrukke agter wat moontlik die bron van water kan naspeur. Byvoorbeeld, as vulkaniese aktiwiteit die ys gevorm het, sou ons groter hoeveelhede swael in die maan-ysneerslae verwag.

Swael, soos water, is 'n vlugtige element op die Maan. Op die maanoppervlak is swael nie stabiel nie en verdamp maklik en raak verlore in die ruimte. As gevolg van sy vlugtige aard, is swael geneig om in die kouer streke van die Maan op te bou. Ten spyte daarvan dat hy nie in 'n permanente skadugebied geland het nie, het die Vikram-lander die temperatuur op 'n hoë suidelike breedtegraad gemeet en swael in grondkorrels op die maanoppervlak geïdentifiseer. Hierdie swaelmeting is interessant, want dit kan insig gee in die bron van die Maan se water.

Temperatuurmetings van toekomstige missies, soos Chandrayaan-3, sal wetenskaplikes help om modelle van vlugtige stabiliteit te verfyn en die onlangse ophoping van swael by verskillende maanterreine te bepaal.

Vrae:

V: Wat is die doel van die Chandrayaan-3-sending?

A: Die doel van die Chandrayaan-3-sending is om potensiële maanysreservoirs in die suidpoolgebied van die Maan te bestudeer.

V: Hoe bepaal wetenskaplikes die bron van maanwater?

A: Wetenskaplikes bestudeer die chemiese vingerafdrukke wat agtergelaat word deur verskeie gebeurtenisse soos komete of asteroïdes wat in die Maan neerstort, vulkaniese aktiwiteit en sonwind om die bron van maanwater op te spoor.

V: Wat is die betekenis van die swaelmeting op die maanoppervlak?

A: Die teenwoordigheid van swael in grondkorrels op die maanoppervlak kan insig gee oor die bron van die Maan se water.

V: Waarop sal toekomstige maansendings fokus?

A: Toekomstige maansendings, soos NASA se Artemis-program, sal daarop konsentreer om die maan-suidpool te verken en na ys te soek. Hierdie sendings het ten doel om 'n volhoubare maanstasie vir menslike bewoning te vestig.

V: Hoe beplan wetenskaplikes om die maanoppervlaksamestelling en temperatuur te bestudeer?

A: Wetenskaplikes gebruik instrumente soos die Lunar Compact Infrared Imaging System (L-CIRiS) om oppervlaksamestelling en temperatuur op die Maan te meet. L-CIRiS is 'n infrarooi kamera wat laat in 2026 op 'n kommersiële lander bekendgestel sal word.