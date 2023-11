Verken maanys: 'n nader kyk na die soeke na volhoubare maaninfrastruktuur

Die bou van 'n ruimtestasie op die maan klink dalk soos die dinge van wetenskapfiksie, maar onlangse maansendings bring ons nader aan daardie werklikheid. Die fokus van hierdie missies is om potensiële reservoirs van maanys in permanente skadustreke (PSR's) op te spoor wat noodsaaklik is vir die vestiging van volhoubare maaninfrastruktuur.

In Augustus 2023 het Indië se Chandrayaan-3-lander suksesvol op die maanoppervlak in die suidpoolgebied geland, 'n gebied wat vermoedelik ys bevat. Hierdie prestasie is nie net betekenisvol vir Indië nie, maar ook vir die hele wetenskaplike gemeenskap.

As 'n planetêre wetenskaplike stel ek veral belang in die data wat deur Chandrayaan-3 se Vikram-lander en sy rover Pragyan ingesamel is. Hierdie metings gee ons 'n kort blik op die maan se streke wat heel waarskynlik ys sal bevat. Vorige waarnemings het getoon dat ys in sommige streke met permanente skaduwee voorkom, maar die hoeveelheid, vorm en verspreiding van hierdie ysneerslae verskil baie.

Om die oorsprong van water op die maan te verstaan, is 'n sleuteldoelwit vir my span by die Laboratorium vir Atmosferiese en Ruimtefisika. Ons ondersoek verskeie moontlikhede, insluitend komete of asteroïdes wat in die maan neerstort, vulkaniese aktiwiteit en sonwind. Elkeen van hierdie gebeurtenisse laat 'n kenmerkende chemiese vingerafdruk agter, wat ons kan help om die bron van water op te spoor. Byvoorbeeld, as vulkaniese aktiwiteit die ys geskep het, sou ons verwag om groter hoeveelhede swael in maan-ysneerslae te vind.

Swael, soos water, is 'n vlugtige element op die maan. Dit is onstabiel op die maanoppervlak en maklik verdamp en verlore na die ruimte. Daarom sal swael waarskynlik in die kouer dele van die maan ophoop.

Terwyl die Vikram-lander nie in 'n permanente skadugebied aangeraak het nie, was dit in staat om temperature te meet en swael in grondkorrels op die maanoppervlak te identifiseer. Hierdie swaelmeting is interessant omdat dit leidrade kan verskaf oor die bron van die maan se water.

Om te help met ons ontdekkings, is ruimtetuie soos Vikram en Pragyan onskatbare hulpmiddels. NASA se Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), wat in 2009 gelanseer is, het die maan vanuit 'n wentelbaan waargeneem en noodsaaklike data verskaf oor die verspreiding, vorm en oorvloed van water op die maanpole. Ultraviolet en naby-infrarooi waarnemings van LRO en Chandrayaan-1 wentelbaan het definitief waterys in sommige van die permanente skadustreke opgespoor. Die redes agter die beperkte omvang van ysverspreiding bly egter onduidelik.

As ons vorentoe kyk, het NASA sy visier op die maan-suidpool gerig. Voor die Artemis III-sending, wat daarop gemik is om ruimtevaarders te ontplooi vir in-diepte ondersoeke van maanys, sal die Commercial Lunar Payload Services-program verskeie landers en rovers stuur om na ys te soek vanaf 2023.

Onsekerhede omring die tydlyn van Artemis-lanserings, maar Artemis II, die eerste bemanning-sending, sal na verwagting laat 2024 of vroeg in 2025 gelanseer word. Hierdie sending sal 'n lusbaan volg wat agter die maan se verste kant verbygaan en terugkeer na die aarde. Om te help met die studie van maanoppervlaktes, word die Lunar Compact Infrared Imaging System (L-CIRiS), 'n infrarooi kamera wat temperatuurmetings en oppervlaksamestellingstudies kan doen, voorberei vir lansering op 'n kommersiële lander aan die einde van 2026.

Om die teenwoordigheid en kenmerke van maanys te ondersoek is 'n deurslaggewende stap in die rigting van die vestiging van volhoubare maaninfrastruktuur. Hierdie voortdurende missies en die ontdekkings wat hulle maak, sal die weg baan vir opwindende toekomstige pogings op die maan en verder.

