Wetenskaplikes ontdek dat tektoniese aktiwiteit die grootste aardbewing op Mars veroorsaak

NASA se InSight-lander het 'n aardbewing van 4.7 op Mars opgespoor, wat die grootste aardbewing is wat nog ooit op die planeet aangeteken is. Vorige teorieë het voorgestel dat meteoriet-impakte hierdie "marsquakes" veroorsaak het, maar die afwesigheid van 'n impakkrater het wetenskaplikes tot die gevolgtrekking laat kom dat die aardbewing deur tektoniese aktiwiteit in Mars se binneland veroorsaak is. Hierdie bevinding bied 'n dieper begrip van die planeet se geologiese prosesse.

Die ontdekking daag die idee uit dat Mars geologies onaktief is. Terwyl die aarde se aardbewings deur die beweging van tektoniese plate gegenereer word, het Mars 'n enkele soliede plaat, en tog is daar steeds aktiewe foute op die planeet. Mars krimp geleidelik en verkoel, wat beweging binne die kors skep, wat tot aardbewings lei.

Die aardbewing se episentrum is vasgestel in die Al-Qahira Vallis-streek in die suidelike halfrond van Mars. Dit het meer energie vrygestel as al die ander marsbewings wat deur InSight gekombineer is. Aanvanklik het die seismiese handtekening van die aardbewing gelyk soos dié van twee vorige meteorietbotsings wat deur die lander opgespoor is. Verdere ontleding en 'n soektog na oppervlakkenmerke het egter 'n impak as die oorsaak uitgesluit.

Hierdie ontdekking het belangrike implikasies vir toekomstige sendings na Mars. Om Mars seismiese aktiwiteit te verstaan, is noodsaaklik vir menslike verkenning van die planeet. Alhoewel hierdie spesifieke aardbewing nie katastrofiese gevolge op Aarde sou hê nie, beklemtoon dit die behoefte om te bestudeer en te beplan vir potensiële seismiese gevare wanneer mense na Mars gestuur word.

Hierdie bevinding dra ook by tot die ontrafeling van die geologiese geskiedenis en evolusie van Mars. Met 'n beter begrip van seismiese aktiwiteit op die planeet, kan wetenskaplikes insigte kry in sy binnestruktuur en hoe dit oor tyd verander het.

Bronne:

– Geofisiese Navorsingsbriewe

- NASA InSight-sending