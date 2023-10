NASA se InSight Lander ontdek die grootste aardbewing wat ooit op Mars aangeteken is

NASA se InSight-lander het 'n baanbrekende ontdekking op Mars gemaak en die grootste aardbewing opgespoor wat nog ooit op die Rooi Planeet aangeteken is. Hierdie marsbewing het 'n magnitude van 4.7 gehad, wat dalk nie betekenisvol op Aarde lyk nie, maar dit is 'n aansienlike skudding vir Mars.

Anders as die Aarde, het Mars nie plaattektoniek nie, die geologiese proses wat gewoonlik aardbewings veroorsaak. Aanvanklik het wetenskaplikes geglo dat die aardbewing moontlik deur 'n meteorietbotsing veroorsaak is, maar hul soektog na 'n impakkrater het geen resultate opgelewer nie. Dit het hulle tot 'n nuwe gevolgtrekking gelei - die aardbewing is eintlik veroorsaak deur tektoniese aktiwiteit binne Mars self, soortgelyk aan gedreun diep binne die planeet.

Hierdie ontdekking werp nuwe lig op Mars se seismiese aktiwiteite en verskaf insigte in die planeet se binneland. "Dit verteenwoordig 'n beduidende stap vorentoe in ons begrip van Mars seismiese aktiwiteit en neem ons 'n stap nader om die planeet se tektoniese prosesse beter te ontrafel," het planetêre wetenskaplike Ben Fernando van die Universiteit van Oxford gesê.

Tydens sy vier jaar lange sending het InSight se seismometer 1,319 XNUMX marsbewings aangeteken. Mars se enkele, ononderbroke kors het steeds aktiewe foute wat aardbewings kan veroorsaak, alhoewel die planeet stadig krimp en afkoel met geen aktiewe plaattektoniese prosesse nie.

Die navorsers het vasgestel dat die aardbewing van 4.7 in die Al-Qahira Vallis-streek in Mars se suidelike halfrond, sowat 1,200 XNUMX myl suidoos van InSight se ligging, ontstaan ​​het. Dit was waarskynlik 'n paar dosyn myl onder die oppervlak. Die energie wat tydens hierdie aardbewing vrygestel is, was kragtiger as al die ander aardbewings wat deur InSight saam aangeteken is.

Die afwesigheid van ’n impakkrater het wetenskaplikes verbaas, want dit het gelyk soos twee meteorietbotsings wat InSight voorheen opgespoor het. Die bevindings van hierdie aardbewing speel 'n deurslaggewende rol in die begrip van Mars se geologiese geskiedenis en sy verspreiding van seismiese aktiwiteit.

Met toekomstige menslike sendings na Mars wat beplan word, is 'n groter begrip van Mars seismiese aktiwiteit van kardinale belang. Dit sal help om die veiligheid en sukses van hierdie missies te verseker.