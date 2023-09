'n Deurbraak in genetiese navorsing: CRISPR-Cas-tegniek laat gelyktydige wysiging van veelvuldige gene toe

Navorsers by ETH Zurich het 'n beduidende deurbraak in genetiese navorsing gemaak deur 'n tegniek te ontwikkel wat die gelyktydige modifikasie van veelvuldige gene in die selle van volwasse diere moontlik maak. Hierdie innoverende benadering, met behulp van die geenredigeringsinstrument CRISPR-Cas, skep 'n mosaïekagtige patroon wat die studie van genetiese siektes vergemaklik. Deur verskeie gene in 'n enkele dier te verander, kan navorsers nuwe insigte kry in die kompleksiteit van genetiese afwykings, terwyl die aantal diere-eksperimente wat benodig word, verminder word.

Tradisioneel het wetenskaplikes die genetiese oorsprong van siektes bestudeer deur op 'n enkele geen te fokus. Baie siektes word egter deur veelvuldige gene beïnvloed, wat dit uitdagend maak om die bydrae van enige geen tot die toestand te bepaal. Dit sal tipies talle diere-eksperimente vereis, wat elkeen op 'n spesifieke geenmodifikasie gerig is.

Onder leiding van professor Randall Platt het die navorsers 'n metode ontwikkel wat CRISPR-Cas gebruik om veelvuldige geenveranderinge in die selle van 'n enkele dier aan te bring, wat 'n mosaïekagtige patroon skep. Terwyl elke sel net een geen verander het, het verskillende selle binne 'n orgaan duidelike modifikasies, wat voorsiening maak vir presiese ontleding van individuele selle. Hierdie deurbraak stel navorsers in staat om die uitwerking van verskeie geenveranderings in 'n enkele eksperiment te bestudeer, wat die navorsingsproses aansienlik vereenvoudig.

Vir die eerste keer het die ETH Zurich-span hierdie tegniek suksesvol in volwasse muise toegepas. Hulle het adeno-geassosieerde virusse (AAV) as 'n afleweringstelsel gebruik om selle opdrag te gee watter gene om te verander. Deur die muise te besmet met 'n mengsel van virusse wat verskillende instruksies dra, kon die navorsers verskillende gene in die selle van die brein afskakel. Hierdie metode was effektief in die verskaffing van nuwe insigte oor 22q11.2 delesiesindroom, 'n seldsame genetiese afwyking by mense. Die navorsers het ontdek dat drie gene binne 'n spesifieke chromosomale streek 'n beduidende rol speel in die wanfunksie van breinselle en hul assosiasie met toestande soos skisofrenie en outismespektrumafwykings.

Die potensiële toepassings van hierdie tegniek is groot, aangesien dit aangewend kan word in die bestudering van ander genetiese afwykings met veelvuldige geenbetrokkenheid. Deur ’n dieper begrip van die abnormale aktiwiteit van gene in verskeie siektes te kry, kan navorsers geteikende middels ontwikkel om vir hierdie abnormaliteite te vergoed. Verder laat hierdie metode wetenskaplikes toe om volgroeide diere direk te bestudeer, wat die behoefte aan eksperimente op embrio's of gekweekte selle verminder.

Soos navorsers voortgaan om hierdie tegniek te verfyn, kan die aantal gemodifiseerde gene moontlik van die huidige 29 tot etlike honderde gene toeneem. Hierdie deurbraak verteenwoordig 'n aansienlike vooruitgang in genetiese navorsing, wat nuwe moontlikhede bied om die kompleksiteite van genetiese siektes te bestudeer en doelgerigte behandelings te ontwikkel.

