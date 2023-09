Die James Webb-ruimteteleskoop onthul vroeë heelalskyfsterrestelsels

Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) het nog 'n baanbrekende ontdekking gemaak, wat nuwe insigte bied oor die vorming van die heelal. In 'n studie wat deur 'n internasionale span navorsers gedoen is, het die JWST skyfsterrestelsels soortgelyk aan ons Melkweg in die vroeë heelal waargeneem, wat vorige aannames oor sterrestelselvorming uitdaag.

Die JWST, wat ontwerp is om terug te kyk in tyd na die onstuimige tydperk na die Oerknal, het beelde van 'plat' skyfsterrestelsels vasgevang wat om 'n sentrale punt draai en uitgestrekte spiraalarms het. Hierdie sterrestelsels het onverwags talle gewelddadige sterrestelselsamesmeltings oorleef tydens hul vorming, in teenstelling met vorige voorspellings.

Die navorsing wat deur wetenskaplikes van die Universiteit van Manchester en die Universiteit van Victoria in Kanada gedoen is, het aan die lig gebring dat Melkwegagtige sterrestelsels baie meer algemeen was as wat voorheen geglo is. Hierdie ontdekking het beduidende implikasies aangesien skyfsterrestelsels as ideaal vir die ontwikkeling van lewe beskou word as gevolg van hul stabiele strukture en gravitasie-eienskappe wat bevorderlik is vir planeetvorming.

Volgens professor Christopher Conselice, 'n ekstragalaktiese sterrekundige aan die Universiteit van Manchester, vereis hierdie openbaring 'n herevaluering van ons begrip van hoe die heelal ontwikkel het. Die Hubble-ruimteteleskoop, ’n voorloper van die JWST, het voorheen voorgestel dat skyfsterrestelsels byna nie bestaan ​​het tot ses biljoen jaar ná die Oerknal nie. Die JWST se bevindinge stoot egter die vorming van Melkweg-agtige sterrestelsels tot byna die begin van die heelal.

Hierdie ontdekking dui aan dat die meerderheid sterre vorm en floreer binne sterrestelsels soortgelyk aan ons eie, uitdagende huidige kennis van sterrestelselvorming en die evolusie van die heelal oor tyd. Hoofskrywer Leonardo Ferreira van die Universiteit van Victoria het die JWST geprys vir sy rol in die rewolusie van ons begrip van galaktiese ontwikkeling, en beklemtoon dat die bevindinge die instrument se krag en die vroeëre vorming van sterrestelselstrukture demonstreer as wat verwag is.

Bronne: Universiteit van Manchester, Universiteit van Victoria