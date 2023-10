Wetenskaplikes waarsku teen toenemende uitbrake van antibiotika-weerstandige patogene

Wetenskaplikes maak die alarm oor die misbruik van antibiotika en die toenemende uitbrake van dwelm-weerstandige patogene. ’n Groot studie het verskeie uitbrake van ’n dodelike middelweerstandige patogeen, spesifiek die bakterie A. baumannii, in die Oseanië-streek ontdek. Dit het dringende optrede aangespoor en vra vir 'n wêreldwye reaksie om die groeiende weerstandskrisis aan te spreek.

Een van die patogene wat onder die loep geneem word, is karbapenem-weerstandige Acinetobacter baumannii (CRAB), wat reeds ernstige gesondheidskwessies in sekere dele van die Stille Oseaan veroorsaak. Hierdie patogene is bestand teen antibiotika, wat infeksies moeilik maak om te behandel en hospitaalverblyf aansienlik verleng. In sommige gevalle kan hulle selfs tot sterftes lei.

In reaksie op hierdie kommerwekkende bevindings, dring wetenskaplikes aan op onmiddellike ingryping. Hulle beveel aan om programme te implementeer om gepaste antibiotikagebruik te rig, toesigmaatreëls te verbeter, infeksiebeheerpraktyke te verbeter en openbare bewusmakingsveldtogte te loods.

Hoofskrywer Sakiusa Baleivanualala van die Otago Universiteit het die behoefte aan proaktiewe strategieë en oplossings in Nieu-Seeland beklemtoon. Die beskikbaarheid van effektiewe middels kan steeds beperk wees, so 'n gesamentlike poging is nodig om 'n omvattende plan te ontwikkel.

Dit is van kardinale belang dat daar stiptelik opgetree word om verdere uitbrake te voorkom en oorweldigende gesondheidsorgstelsels te vermy wat reeds sukkel om bestaande uitdagings die hoof te bied. Om openbare gesondheid te beskerm, moet die wêreldgemeenskap saamstaan ​​om die misbruik van antibiotika aan te spreek en die opkoms van dwelmweerstandige patogene te bekamp.

Bron: Newshub