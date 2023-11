Verken die oorsprong van lewe: komete as kosmiese bevryders

In die soeke om die oorsprong van lewe te verstaan, het 'n span navorsers 'n baanbrekende model voorgestel wat lig werp op hoe lewe moontlik op Aarde en moontlik op ander planete in ons sterrestelsel ontstaan ​​het. Terwyl daar twee teorieë oor die oorsprong van lewe op ons planeet is, fokus hierdie nuwe model op die moontlikheid dat die boustene van lewe deur komete gelewer is.

Gepubliseer in die joernaal Proceedings of the Royal Society A, die studie dui daarop dat "bonsende" komete prebiotiese molekules, die rou bestanddele vir lewe, oor sterstelsels soortgelyk aan ons eie kon versprei het. Die span het spesifiek hul navorsing gerig op die simulering van rotsagtige eksoplanete wat om songrootte sterre wentel, met die doel om te verstaan ​​of komplekse molekules ook deur komete na hierdie verre wêrelde vervoer kan word.

Richard Anslow, ’n sterrekundige by die Cambridge Institute of Astronomy, het verduidelik dat molekules wat noodsaaklik is vir lewe op aarde moontlik van komete afkomstig is. Hierdie besef open die fassinerende moontlikheid van lewe wat op ander planete in ons sterrestelsel bestaan. Deur die tipe stelsels te identifiseer wat dit moontlik maak om komplekse molekules af te lewer, kan wetenskaplikes begin om verskeie oorsprongscenario's te toets en die molekulêre weë te ondersoek wat kan bydra tot die skepping van diverse lewensvorme.

Anslow het verder opgemerk dat hierdie navorsing 'n vars perspektief op die fundamentele vrae van die lewe se oorsprong bied. Deur vooruitgang in sterrekunde en chemie te kombineer, is wetenskaplikes in 'n opwindende posisie om die bestaan ​​van soortgelyke paaie op ander planete te verken en 'n dieper begrip van die merkwaardige verskeidenheid lewe rondom ons te ontsluit.

Vrae:

V: Wat is die twee teorieë oor die oorsprong van lewe op Aarde?

A: Die eerste teorie stel voor dat die bestanddele vir lewe afkomstig is van 'n oersop op ons planeet, terwyl die tweede teorie voorstel dat hierdie lewensvormende molekules van elders in die kosmos gebring en na die Aarde gesaai is.

V: Hoe het die navorsingspan voorgestel dat die lewe se bestanddele moontlik afgelewer is?

A: Die span het voorgestel dat komete wat deur die ruimte bons die noodsaaklike boustene vir lewe, bekend as prebiotiese molekules, oor sterstelsels soortgelyk aan ons eie kon versprei het.

V: Wat is die betekenis daarvan om rotsagtige eksoplanete te bestudeer?

A: Die bestudering van rotsagtige eksoplanete kan insig gee of komplekse molekules, wat nodig is vir lewe, ook deur komete na hierdie verafgeleë hemelliggame afgelewer kan word.

V: Kan die molekules wat tot lewe op Aarde gelei het ook op ander planete bestaan?

A: Ja, dit is moontlik dat soortgelyke molekules op ander planete kan bestaan, wat die intrige vooruitsig op lewe buite die Aarde verhoog.

V: Wat maak hierdie navorsing betekenisvol?

A: Hierdie navorsing bied 'n vars perspektief op die oorsprong van lewe en kombineer vooruitgang in sterrekunde en chemie om die fundamentele vrae rondom die diverse verskeidenheid lewensvorme in die heelal te verken.