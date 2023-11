'n Deurbraak in gekondenseerde materie-fisika: direkte waarneming van die Kondo-effek

'n Baanbrekersprestasie op die gebied van gekondenseerde materiefisika is gemaak deur 'n span wetenskaplikes wat die Kondo-effek suksesvol in 'n enkele kunsmatige atoom waargeneem het. Die Kondo-effek verwys na die hergroepering van elektrone in 'n metaal wat veroorsaak word deur die teenwoordigheid van magnetiese onsuiwerhede.

Tradisioneel het meettegnieke nie die direkte waarneming van atoommagnetiese orbitale toegelaat nie, wat dus vordering in die verstaan ​​van die Kondo-effek belemmer. Die span navorsers onder leiding van dr. Wouter Jolie van die Universiteit van Keulen se Instituut vir Eksperimentele Fisika het egter 'n nuwe tegniek gebruik om hierdie uitdaging te oorkom.

Die navorsers het 'n eendimensionele draad geskep wat bo 'n metaalplaat grafeen sweef, waarbinne hulle elektrone in staande golwe vasgevang het. Deur 'n skandeertonnelmikroskoop te gebruik, kon hulle hierdie unieke orbitaal afbeeld en die koppeling daarvan aan die elektronsee meet. Die mikroskoop se fyn metaalnaald het die meting van elektrone met atoompresisie moontlik gemaak, wat ongekende akkuraatheid in die waarneming van die Kondo-effek moontlik gemaak het.

In plaas daarvan om aanhalings te gebruik, kom ons skep 'n beskrywende sin: Die eksperimente is uitgevoer deur Camiel van Efferen, 'n doktorale student, wat gesê het dat die konvensionele metings van die Kondo-resonansie beperk is en alternatiewe verklarings kan hê, soortgelyk aan die waarneming van verskillende dele van 'n olifant deur aanraking.

Die span se pogings het gelei tot die suksesvolle meting van die Kondo-effek, wat bekragtig is deur teoretiese voorspellings gemaak deur professor dr. Achim Rosch van die Universiteit van Keulen en dr. Theo Costi van Forschungszentrum Julich. Hierdie deurbraak maak voorsiening vir 'n dieper begrip van die Kondo-effek en sy verbindings met magnetiese orbitale.

Nie ophou by hierdie prestasie nie, die navorsers beplan om hul magnetiese drade te gebruik om nog meer intrigerende verskynsels te verken. Deur hul drade op supergeleiers of kwantumspin-vloeistowwe te plaas, hoop hulle om die opkoms van baie-liggaamtoestande uit verskillende kwasideeltjies waar te neem. Hierdie nuwe vlak van waarneming sal bydra tot 'n meer omvattende begrip van die fassinerende toestande van materie wat uit hierdie interaksies ontstaan.

Hierdie baanbrekende navorsing open nuwe weë van eksplorasie in die veld van gekondenseerde materie fisika, wat waardevolle insigte verskaf in die gedrag van elektrone en magnetiese onsuiwerhede in metale. Die direkte waarneming van die Kondo-effek sal ongetwyfeld lei tot verdere vooruitgang in ons begrip van hierdie intrigerende verskynsel.

