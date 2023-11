Nuwe insigte in die Kondo-effek: onthulling van eksotiese verskynsels

Wetenskaplikes aan die Universiteit van Keulen se Instituut vir Eksperimentele Fisika het 'n baanbrekende ontdekking gemaak deur die Kondo-effek direk in 'n enkele kunsmatige atoom waar te neem. Die Kondo-effek is die hergroepering van elektrone in 'n metaal wat veroorsaak word deur magnetiese onsuiwerhede, en die direkte waarneming daarvan was ontwykend as gevolg van beperkings in bestaande meettegnieke. Onder leiding van dr. Wouter Jolie het die navorsingspan 'n nuwe metode gebruik om hierdie verskynsel te sien in 'n kunsmatige orbitaal binne 'n eendimensionele draad wat bo 'n metaalplaat grafeen sweef. Hul bevindinge, gepubliseer in die joernaal Nature Physics met die artikel getiteld "Gemoduleerde Kondo-sifting langs magnetiese spieël-tweelinggrense in monolaag MoS2", werp nuwe lig op gekondenseerde materie-fisika.

Die Kondo-effek vind plaas wanneer elektrone wat deur 'n metaal gaan in wisselwerking met 'n magnetiese atoom, spesifiek met sy spin - die magnetiese pool van elementêre deeltjies. Om die invloed van atoomspin te versag, versamel die elektronsee naby die atoom, wat 'n kollektiewe gedrag skep wat die Kondo-resonansie genoem word. Hierdie effek is algemeen gebruik om metale te beskryf wat in wisselwerking met magnetiese atome inwerk. Die bestaan ​​van alternatiewe interaksies wat soortgelyke eksperimentele tekens produseer, het egter twyfel laat ontstaan ​​oor die Kondo-effek vir enkele magnetiese atome op oppervlaktes.

Die span wetenskaplikes het getoon dat hul eendimensionele drade ook vatbaar is vir die Kondo-effek deur elektrone in staande golwe vas te vang, wat as verlengde atoomorbitale beskou kan word. Die skandeertonnelmikroskoop het 'n blik gegee op hierdie gemanipuleerde orbitaal, sy koppeling aan die elektronsee, en die resonante oorgange tussen die orbitaal en die see. Deur 'n fyn metaalnaald te gebruik, het die eksperiment atoompresisie in die meting van elektrone behaal, wat ongekende akkuraatheid in die waarneming van die Kondo-effek moontlik gemaak het.

Die navorsers het die belangrikheid van hul bevindings beklemtoon, wat vorige onsekerhede oor die Kondo-effek in enkele magnetiese atome uitdaag. “Vir 'n lang tyd is net die Kondo-resonansie gemeet. Maar daar kan ander verklarings wees vir die seine wat in hierdie metings waargeneem word, net soos die olifant se slurp ook 'n slang kan wees,” het Camiel van Efferen, die doktorale student wat die eksperimente uitgevoer het, opgemerk.

Die Instituut vir Eksperimentele Fisika spesialiseer in die verkenning van tweedimensionele materiale soos grafeen en monolaag molibdeendisulfied (MoS2). Die span het ontdek dat die koppelvlak tussen twee kristalstrukture van MoS2 'n metaaldraad van atome genereer wanneer een kristal as 'n spieëlbeeld van die ander optree. Deur gelyktydig magnetiese toestande en die Kondo-resonansie te meet by 'n ongelooflike lae temperatuur van -272.75 grade C (-459.95 grade F), het die navorsers die bestaan ​​van die Kondo-effek bevestig. Verder was hul benadering in lyn met teoretiese voorspellings, wat 'n jarelange hipotese bevestig het wat geformuleer is deur een van die pioniers van gekondenseerde materie fisika, Philip W. Anderson.

Voortbou op hierdie deurbraak, beplan die wetenskaplikes nou om hul magnetiese drade te gebruik om meer buitengewone verskynsels te ondersoek. Deur hierdie eendimensionele drade op 'n supergeleier of 'n kwantumspin-vloeistof te plaas, beoog hulle om baie-liggaamtoestande te bestudeer wat uit ander kwasideeltjies as elektrone ontstaan. Hierdie dieper begrip van die fassinerende toestande van materie wat uit hierdie interaksies voortspruit, sal deure oopmaak om nuwe verskynsels op 'n heeltemal nuwe vlak te verken.

