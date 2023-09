Sterrekundiges ontdek planeet wat om skaars sterrestelsel wentel

’n Span sterrekundiges wat die Very Large Telescope-fasiliteit in Chili gebruik, het ’n interessante ontdekking in die diep ruimte gemaak. Hulle het 'n beeld geneem van 'n sterstelsel bekend as HIP 81208, wat 'n massiewe sentrale ster het wat deur 'n bruin dwerg wentel, 'n kleiner "mislukte ster". Daarbenewens het die wetenskaplikes 'n planeet geïdentifiseer wat om 'n klein ster wentel wat baie verder van die sentrale ster geleë is. Die planeet, genaamd "HIP 81208 Cb," is ongeveer 15 keer die massa van Jupiter.

Volgens die European Southern Observatory, wat 'n samewerkende wetenskaporganisasie van Europese nasies is, maak die ontdekking van HIP 81208 Cb die sterrestelsel 'n hiërargiese viervoudige stelsel, met twee sterre en twee kleiner hemelliggame wat om elkeen wentel. Die nuutgevonde planeet is geleë op die grens tussen planete en bruin dwerge, wat nie massief en warm genoeg is om kernfusie te ondergaan nie.

Normaalweg maak sterrekundiges staat op tegnieke soos die transitometode om eksoplanete op te spoor en te bestudeer. Die Very Large Telescope, met sy groot spieëls, is egter in staat om direkte beelde van hierdie verre wêrelde vas te vang. Die James Webb-ruimteteleskoop, die mensdom se kragtigste ruimtesterrewag, speel ook 'n deurslaggewende rol in die bestudering van eksoplanetatmosfeer en die verskaffing van insigte in hierdie verre wêrelde.

Alhoewel min oor HIP 81208 Cb op hierdie tydstip bekend is, dra die ontdekking by tot ons begrip van eksoplanete en hul uiteenlopende eienskappe. Dit is moontlik dat sommige van hierdie verre planete toestande kan huisves wat geskik is vir uitheemse lewe, hoewel geen konkrete bewyse tot dusver gevind is nie.

Oor die algemeen beklemtoon hierdie ontdekking die kompleksiteit en diversiteit van sterstelsels in die heelal, wat ons kennis van die hemelliggame wat buite ons eie sonnestelsel bestaan, uitbrei.

Bronne:

– Europese Suidelike Sterrewag: ESO

– NASA