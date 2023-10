Nuwe studie ontdek duisende geheimsinnige "feetjiesirkels" wêreldwyd

Deur kunsmatige intelligensie te gebruik, het navorsers duisende nuwe enigmatiese "feetjiekringe" regoor die wêreld ontbloot. Hierdie sirkelvormige plantegroeipatrone het kundiges lank gefassineer en word algemeen in die Namibwoestyn en die Australiese buiteland aangetref. 'n Onlangse studie gepubliseer in Proceedings of the National Academy of Sciences dui egter daarop dat die verskynsel meer wydverspreid kan wees as wat voorheen geglo is.

Die internasionale navorsingspan het 'n neurale netwerk opgelei deur meer as 15,000 263 satellietbeelde van liggings in Namibië en Australië te gebruik, waarvan die helfte feetjiesirkels bevat het. Met hierdie KI-stelsel het die span satellietaansigte van meer as 'n halfmiljoen stukke grond ontleed en feetjiesirkels in 15 droëlandgebiede oor 12 lande opgespoor. Hierdie nuut geïdentifiseerde kolle bestaan ​​in Afrika, Madagaskar, Wes-Asië en Suidwes-Australië, hoofsaaklik in warm en sanderige streke wat jaarliks ​​tussen vier tot XNUMX duim reënval ontvang.

Ten spyte van die uitgebreide bevindings bly die oorsprong van hierdie sprokieskringe 'n onderwerp van debat onder kenners. Sommige glo dat termietaktiwiteit onder die grond hulle skep, terwyl ander selforganiserende plante as die oorsaak voorstel. Gevolglik is daar geen konsensus oor 'n definitiewe definisie vir feetjiekringe nie, aangesien die term grootliks selfaangestel bly.

Die ontdekking van hierdie nuwe feetjiekringe laat meer vrae as antwoorde ontstaan. Mede-outeur Fernando Maestre gee toe dat hul span nie konflik met iemand soek nie, en erken die voortdurende raaisel rondom die oorsprong van hierdie sirkelpatrone. Verdere navorsing en veldwerk is nodig om 'n duideliker begrip van hul vorming te verkry.

Die studie se mede-outeur, Emilio Guirado, stel voor dat die verskillende hipoteses oor feetjiesirkelvorming geldig kan wees afhangende van die spesifieke ligging of omstandighede. Dit is moontlik dat verskeie faktore, soos termiete, 'n meer prominente rol in sekere sones speel. Nietemin is meer omvattende navorsing nodig om afdoende resultate te verskaf en lig te werp op die intrigerende patrone wat deur hierdie sprokieskringe vertoon word.

