Nuwe studie bevestig dat gefossileerde voetspore in New Mexico meer as 20,000 XNUMX jaar oud is

Wetenskaplikes het ’n baanbrekende ontdekking in Noord-Amerika gemaak – gefossileerde voetspore wat tussen 21,000 23,000 en XNUMX XNUMX jaar oud is. Hierdie bevinding dui daarop dat mense baie vroeër op die vasteland bestaan ​​het as wat voorheen geglo is. Die voetspore is gevind in die grond van die White Sands Nasionale Park in New Mexico.

Die aanvanklike studie oor die voetspore is in September 2021 gepubliseer, maar dit het skeptisisme van sommige in die argeologiese gemeenskap in die gesig gestaar. Om hierdie skeptisisme aan te spreek, het navorsers van die US Geological Survey (USGS) en ander wetenskaplikes 'n opvolgstudie gedoen deur twee nuwe benaderings te gebruik om die ouderdom van die afdrukke te bepaal.

In hul nuwe studie het die wetenskaplikes radiokoolstofdatering gebruik op sade van die Ruppia cirrhosa-plant wat langs die voetspore gevind is. Aangesien hierdie plante egter akwaties is en koolstof uit die water in plaas van die lug kan hou, kon die ouderdomskatting onakkuraat gewees het. Om meer akkurate datering vas te stel, het die navorsers radiokoolstofdatering op konifeerstuifmeel gebruik, wat van plante op land kom en ook in dieselfde lae as die sade gevind is.

Die span het 75,000 21,500 stuifmeelkorrels uit dieselfde laag geïsoleer en gevind dat hul ouderdom statisties identies is aan die Ruppia cirrhosa-sade. Daarbenewens het hulle kwartskorrels wat in die voetspore gevind is, getoets met behulp van opties gestimuleerde luminesensie, wat 'n minimum ouderdom van ongeveer 21,000 23,000 jaar opgelewer het. Met hierdie veelvuldige bewyse wat die ouderdomsgroep van XNUMX XNUMX tot XNUMX XNUMX jaar ondersteun, beweer die navorsers dat hul bevindings hoogs betroubaar is.

Hierdie ontdekking dra by tot die groeiende versameling van gefossileerde menslike voetspore by White Sands Nasionale Park. Deur die jare is voetspore van verskeie individue, insluitend volwassenes, kinders en selfs 'n kleuter, op die terrein gevind. Hierdie voetspore verskaf insigte in die gedrag en bewegings van antieke mense, insluitend bewyse van arbeidsverdeling en die dra van kinders.

Die bevestiging van die ouderdom van hierdie voetspore brei ons begrip van menslike geskiedenis in Noord-Amerika uit en beklemtoon die belangrikheid van voortgesette navorsing en verkenning om die geheimenisse van ons verlede te ontsluit.

Bronne:

– USGS (US Geological Survey)

– Nasionale Parkdiens