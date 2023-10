Die krimpende planeet: Mercurius se tektoniese verskuiwings gaan voort, ontdek wetenskaplikes

Wetenskaplikes van The Open University in die Verenigde Koninkryk het 'n beduidende ontdekking oor die planeet Mercurius gemaak. Hul navorsing, gepubliseer in die joernaal Nature, onthul dat Mercurius se tektoniese verskuiwings, spesifiek kompressie, aan die gang is. Dit is 'n baanbrekende bevinding, aangesien dit bevestig dat die planeet steeds in grootte verander.

Die span wetenskaplikes het beelde ontleed wat vasgevang is deur NASA se MESSENGER-sendingruimtetuig, wat van 2011 tot 2015 om Mercurius wentel. Hulle het depressies op die planeet se oppervlak genaamd "grabens" waargeneem, wat tipies langs verskuiwings vorm wanneer 'n planeet se oppervlak gerek of saamgepers word. Wat uitgestaan ​​het, was dat hierdie grabens nie tekens van impak van meteoriete getoon het nie, wat beteken dat hulle relatief jonk was.

Deur die ouderdom van hierdie grabens op ongeveer 300 miljoen jaar oud te skat, het die navorsers tot die gevolgtrekking gekom dat Mercurius se termiese sametrekking, die proses wat die planeet laat krimp, ongeveer 3 miljard jaar gelede begin het. Dit dui daarop dat die planeet se tektoniese aktiwiteit vir 'n aansienlike tydperk voortduur.

Alhoewel hierdie ontdekking lig werp op Mercurius se dinamiese aard, is daar baie meer om te leer. Die Europese Ruimte-agentskap (ESA) en die Japanse Ruimtevaartverkenningsagentskap (JAXA) beplan 'n gesamentlike missie om Mercurius in meer besonderhede te bestudeer. Die missie sal laat in 2025 die planeet se wentelbaan binnegaan, wat waardevolle insigte oor die planeet se bewegende oppervlak bied.

Hierdie nuwe navorsing dra by tot ons begrip van Mercurius se geologiese geskiedenis en beklemtoon die behoefte aan verdere eksplorasie. Deur die raaisels van planetêre evolusie te ontrafel, kan wetenskaplikes waardevolle insigte kry in die prosesse wat ons sonnestelsel vorm.

Definisies:

– Grabens: Depressies wat langs verskuiwings gevorm word wanneer 'n planeet se oppervlak gerek of saamgepers word.

– Termiese sametrekking: Die proses waardeur 'n planeet se oppervlak krimp soos sy kern afkoel.

Bronne:

– Die Open Universiteit: Navorsingspublikasie in die joernaal Nature.

– NASA: Data en beelde van die MESSENGER-sending.

– Space.com: Inligting oor die toekomstige gesamentlike sending deur ESA en JAXA.