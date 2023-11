Wetenskaplikes ontdek potensiële uitdagings vir die herstel van osoonlaag

In 'n onlangse studie wat in Nature Communications gepubliseer is, twyfel wetenskaplikes oor die algemeen aanvaarde idee dat die osoonlaag besig is om te herstel. In teenstelling met vorige assesserings, dui hierdie bevindinge daarop dat nie net die osoongat nie toemaak nie, maar dit kan eintlik uitbrei.

Die Montreal-protokol, 'n internasionale ooreenkoms wat in 1987 aangeneem is, het die gebruik van meer as 100 osoonafbrekende chemikalieë suksesvol uitgefaseer, insluitend chloorfluorkoolstowwe (CFK's) wat algemeen in aërosolbespuitings, oplosmiddels en koelmiddels voorkom. Hierdie verbod is beskou as 'n belangrike stap in die rigting van die genesing van die osoonlaag.

Navorsers van Nieu-Seeland het egter ontdek dat die osoonvlakke in die kern van die Antarktiese osoongat sedert 26 gedurende die lente met 2004% afgeneem het. Dit dui daarop dat die gat nie net groot gebly het nie, maar ook verdiep het, wat gelei het tot verlaagde osoonvlakke.

Die studie skryf hierdie kommerwekkende bevindings toe aan veranderinge in die Antarktiese poolkolk, 'n groot kolkende massa koue lug en lae druk bo die Suidpool. Die skrywers van die studie het nie dieper in die spesifieke oorsake van hierdie veranderinge gedelf nie; hulle het egter erken dat verskeie faktore, insluitend planeetverhittingsbesoedeling, lugdeeltjies van veldbrande en vulkane, en veranderinge in die sonsiklus, tot osoonuitputting kan bydra.

Hannah Kessenich, 'n PhD-student aan die Universiteit van Otago en hoofskrywer van die studie, het die verband tussen atmosferiese dinamika en die volharding van die Antarktiese osoongat beklemtoon, en gesê: "So, terwyl die Montreal-protokol onbetwisbaar suksesvol was in die vermindering van CFK's oor tyd en omgewingskatastrofe te voorkom, blyk die onlangse aanhoudende Antarktiese osoongate nou gekoppel te wees aan veranderinge in atmosferiese dinamika.

