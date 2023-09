Aktienfilamentstudie onthul molekulêre agterdeur vir fosfaatvrystelling

By

Navorsers van die Max Planck Instituut vir Molekulêre Fisiologie en die Max Planck Instituut vir Biofisika het beduidende vordering gemaak om die meganisme van fosfaatvrystelling van aktienfilamente te verstaan. Aktienfilamente is noodsaaklike proteïenvesels in selle wat verskeie sellulêre funksies reguleer, insluitend selbeweging. Die vrystelling van fosfaat uit aktienfilamente begin die demontageproses, wat van kritieke belang is vir selbeweging, maar die besonderhede van hierdie proses het wetenskaplikes lank ontwyk.

Met behulp van kryogeniese elektronmikroskopie (cryo-EM) en molekulêre dinamika-simulasies, het die wetenskaplikes 'n streek in aktien geïdentifiseer wat funksioneer as 'n "molekulêre agterdeur" vir fosfaat om deur te gaan. Hulle het ook ontdek dat 'n verwronge agterdeur vinniger fosfaatvrystelling moontlik maak in 'n aktienmutant wat verband hou met aalwurmmiopatie, 'n ernstige spiersiekte.

Aktienfilamente word uit individuele aktienproteïene gepolimeriseer en is deel van die sel se sitoskelet. Die vrystelling van fosfaat uit die filamentkern dui aan die sel dat die filament oud genoeg is om uitmekaar gehaal te word. Die vorige navorsing deur die Max Planck Instituut vir Molekulêre Fisiologie se groep het gelei tot baanbrekende publikasies in die aktienveld, wat die grondslag vir hierdie studie gelê het.

Die navorsers het hoë-resolusie-krio-EM-strukture van aktienfilamente in verskillende toestande bepaal en geen opening of deur in aktien gevind waardeur fosfaat kon ontsnap nie. Dit het daartoe gelei dat hulle die bestaan ​​van 'n kortstondige agterdeur veronderstel het wat oopmaak om fosfaat vry te stel en dan vinnig weer toemaak.

Deur middel van 'n multidissiplinêre benadering wat krio-EM, molekulêre dinamika-simulasies en mutasie-analise behels, kon die navorsers die molekulêre meganismes van fosfaatvrystelling vanaf beide die filamentkant en die filamentkern bepaal. Hulle het ontdek dat die agterdeur hoofsaaklik gesluit bly ná fosfaatsplyting voordat dit kortstondig oopgemaak word om die fosfaat te laat uitkom.

Die aktienmutant wat in hierdie studie ontleed is, genaamd N111S, word geassosieer met aalwurmmiopatie en vertoon 'n oop agterdeur, wat lei tot vinniger fosfaatvrystelling. Die navorsers stel voor dat hierdie ultravinnige vrystelling kan bydra tot die patofisiologie van die siekte.

Die studie maak die deur oop vir verdere navorsing oor die dinamiese aktiensamestellingsiklus in selle en siektes wat verband hou met gebrekkige aktienorganisasie. Toekomstige ondersoeke sal daarop gemik wees om te ontdek hoe fosfaatvrystelling binne die sel beheer word en die rol van proteïene wat in hierdie proses aan aktien bind. Daarbenewens baan die studie die weg vir die ondersoek van ander siekteverwante aktienmutasies, wat moontlik lei tot die ontwikkeling van nuwe terapeutiese strategieë.

Bron: Max Planck Society