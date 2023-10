Wetenskaplikes ontdek sentromere herposisionering in sojaboongenoom

’n Onlangse studie wat deur navorsers van die Instituut vir Genetika en Ontwikkelingsbiologie van die Chinese Akademie vir Wetenskappe gedoen is, het lig gewerp op die verskynsel van sentromeerherposisionering in die sojaboongenoom. Sentromeerherposisionering behels die vorming van nuwe sentromere op verskillende plekke op die chromosome sonder om die genetiese volgordes te verander. Dit is bekend dat hierdie proses 'n deurslaggewende rol speel in genoom-evolusie en spesiasie in soogdierspesies.

In hul studie het die navorsers die sentromeerstrukture van 27 sojaboontoetredings ontleed, wat wilde sojabone, landrasse en kultivars ingesluit het. Deur CENH3-ChIP-seq data te gebruik, het hulle twee nuwe sentromeersatelliete geïdentifiseer wat met chromosoom 1 geassosieer word, wat beduidende herrangskikkings in die sentromeerstrukture van hierdie chromosoom oor verskillende bykomstighede onthul het. Die navorsers het 'n hoë frekwensie van sentromeerherposisionering op 14 uit 20 chromosome waargeneem, met baie van die nuutgevormde sentromere naby die inheemse sentromere.

Die navorsers het ook hibridisasie-eksperimente uitgevoer deur twee toetredings te kruis met sentromere wat nie ooreenstem nie. Die resultate het getoon dat 'n beduidende deel van sentromere in die daaropvolgende generasie veranderinge ondergaan het in beide grootte en posisie in vergelyking met hul ouerlike eweknieë. Dit beklemtoon die rol van sentromeersatelliete in sentromeerorganisasie en stabiliteit.

Hierdie baanbrekende navorsing onthul nie net die wydverspreide verskynsel van sentromeerherposisionering in die sojaboongenoom nie, maar beklemtoon ook die belangrikheid van sentromeersatelliete om sentromeerposisies te beheer en hul kritieke funksies te ondersteun. Die bevindinge dra by tot 'n beter begrip van soja-genoom-evolusie en het implikasies vir die velde van genetika en ontwikkelingsbiologie.

