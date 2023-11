Innoverende studie onthul insigte in chemiese weë wat gelei het tot lewe op aarde

Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking gemaak en 'n chemiese reaksie suksesvol herskep wat moontlik die vorming van komplekse, self-repliserende strukture veroorsaak het wat uiteindelik in lewe op Aarde ontwikkel het. Hierdie merkwaardige eksperiment werp nuwe lig op die oorsprong van lewe en verskaf intrige insigte in die prosesse wat miljarde jare gelede plaasgevind het.

Voor die era van DNS-gebaseerde lewe het die bestaan ​​van RNA, of ribonukleïensuur, 'n deurslaggewende rol gespeel. RNA beskik oor die unieke vermoë om verskeie chemiese reaksies self te repliseer en te kataliseer, wat dit 'n noodsaaklike komponent van die lewe maak. RNS bestaan ​​egter uit kleiner boublokke bekend as ribonukleotiede, en om te verstaan ​​hoe hierdie komponente vroeg op Aarde gevorm en gekombineer is om RNA te skep, was 'n uitdaging vir wetenskaplikes.

In 'n onlangse studie het 'n span chemici 'n reeks reaksies wat nodig is vir die vorming van RNA suksesvol gerekonstrueer, en sodoende bygedra tot die ontstaan ​​van lewe. PhD-kandidaat in Prebiotiese Chemie by UNSW Sydney, Quoc Phuong Tran, verduidelik die belangrikheid van hul werk, het uitgebrei oor die belangrikheid van outokatalistiese reaksies. Hierdie reaksies produseer chemikalieë wat dieselfde reaksie aanmoedig om weer te voorkom, wat hulle in staat stel om hulself in verskeie omgewings te onderhou.

Deur outokatalise in 'n bekende chemiese pad vir die vervaardiging van ribonukleotiedboublokke te integreer, het die navorsers gedemonstreer hoe hierdie proses waarskynlik op die vroeë Aarde kon plaasgevind het. Outokatalistiese reaksies speel 'n belangrike rol in biologie, van die regulering van hartklop tot die skep van ingewikkelde patrone op seeskulpe. Die replikasie van lewe self, waar 'n sel voedingstowwe en energie inneem om twee selle te produseer, is 'n voorbeeld van die kompleksiteit van outokatalise.

Deur siaanamied, 'n eenvoudige molekule, aan die formose-reaksie bekend te stel, het die navorsingspan 'n metode geïdentifiseer om molekules wat tydens die reaksie geproduseer word om te lei na die skepping van ribonukleotiede. Hierdie deurbraakstudie dra by tot ons begrip van die chemiese weë wat die weg gebaan het vir die ontwikkeling en diversifikasie van lewe op ons planeet.

Vrae:

V: Wat is RNA?

A: RNA is 'n afkorting vir ribonukleïensuur, 'n belangrike molekule in die vorming van lewe. Dit beskik oor die vermoë om self te repliseer en chemiese reaksies te kataliseer.

V: Wat is outokatalitiese reaksies?

A: Outokatalistiese reaksies is chemiese reaksies wat chemikalieë produseer wat bevorder dat dieselfde reaksie weer plaasvind, wat hulle in staat stel om hulself onder verskeie toestande te onderhou.

V: Hoe dra hierdie studie by tot die verstaan ​​van die oorsprong van lewe?

A: Die studie herskep 'n ketting van reaksies wat nodig is vir die vorming van RNA, wat lig werp op die komplekse chemiese prosesse wat moontlik tot die ontstaan ​​van lewe op Aarde gelei het.