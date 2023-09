Tasmaanse tier: Navorsers herwin RNA suksesvol van uitgestorwe spesies

In 'n groot deurbraak het wetenskaplikes suksesvol RNA onttrek uit bewaarde eksemplare van die Tasmaniese tier, 'n uitgestorwe buideldier, wat terugdateer na 1891. Dit is die eerste keer dat RNA, 'n minder stabiele genetiese materiaal as DNS, van 'n uitgestorwe spesie gehaal is. Die monsters is by 'n museum in Stockholm, Swede, gestoor.

Die herwinning van RNA uit die Tasmaniese tiermonsters bied waardevolle insigte in die biologie en metabolisme van hierdie uitgestorwe diere. RNA-volgordebepaling verskaf inligting oor geenkomplemente en geenaktiwiteit, wat noodsaaklik is om die eienskappe en kenmerke van uitgestorwe spesies te verstaan.

Voorheen is DNS suksesvol uit antieke organismes onttrek, maar hierdie studie demonstreer die potensiaal om RNA van uitgestorwe spesies te herwin. Die bewaring van die Tasmaniese tiermonsters, ten spyte daarvan dat dit by kamertemperatuur in 'n kas geberg word, daag die aanname uit dat RNA vinnig onder sulke toestande afbreek. Hierdie ontdekking open nuwe moontlikhede om uitgestorwe spesies te bestudeer en te herskep.

Behalwe vir die betekenis daarvan vir die begrip van uitgestorwe spesies, kan die vermoë om RNA van antieke virusse te herwin help om vorige pandemies te bestudeer. RNA speel 'n deurslaggewende rol in die oordrag van genetiese inligting wat van DNA ontvang word, wat die sintese van proteïene moontlik maak en sellulêre metabolisme reguleer.

Die Tasmaanse tier, ook bekend as die thylacine, was 'n top-roofdier regoor Australië en nabygeleë eilande totdat menslike aktiwiteite dit tot uitsterwing gedryf het. Die aankoms van mense in Australië ongeveer 50,000 18 jaar gelede, gevolg deur Europese kolonisasie in die 1936de eeu, het gelei tot bevolkingsafname en uiteindelik die ondergang van die Tasmaanse tier. Hulle is as 'n bedreiging vir vee verklaar, wat 'n oorvloed op hul koppe tot gevolg gehad het. Die laaste bekende Tasmaanse tier het in XNUMX in aanhouding gesterf.

Pogings om sekere spesies, insluitend die Tasmaniese tier, te “uitsterf”, is deur private inisiatiewe van stapel gestuur. Terwyl die herskepping van uitgestorwe spesies van lewende familielede uitdagings inhou, beklemtoon hierdie studie die belangrikheid van verdere navorsing oor die biologie van uitgestorwe diere.

Bronne:

- Reuters