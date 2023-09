Wetenskaplikes onttrek RNA suksesvol uit uitgestorwe Tasmaniese Tier – Wat is volgende?

In September 2023 het wetenskaplikes 'n groot deurbraak behaal deur RNA suksesvol te onttrek van 'n Tasmaniese tier, 'n uitgestorwe wese. Die onttrekte RNA was van 'n monster wat meer as 130 jaar oud is en tans in die Sweedse Natuurhistoriese Museum gehuisves word. Hierdie baanbrekende ontdekking het aan genetici waardevolle insigte verskaf oor hoe die gene van hierdie uitgestorwe dier gefunksioneer het. Die bevindinge van hierdie studie is in die wetenskaplike joernaal Genome Research gepubliseer.

Die Tasmaanse tier, ook bekend as thylacine, was 'n vleisetende buideldier wat eens in Australië, Nieu-Guinee en Tasmanië rondgetrek het. Die presiese oorsaak van sy uitsterwing is nog onbekend, maar daar word geglo dat menslike vervolging 'n beduidende rol gespeel het. Die laaste bekende thylacine, genaamd Benjamin, het in 1936 in gevangenskap gesterf.

Terwyl die primêre fokus van die navorsing nie op die kloning van uitgestorwe spesies was nie, maak die vermoë om ou RNA te onttrek, te ontleed en volgorde te maak, moontlikhede vir die herskepping van uitgestorwe spesies in die toekoms. Genetikus Emilio Mármol Sánchez, die hoofskrywer van die studie, pleit vir meer navorsing oor die biologie van hierdie uitgestorwe diere. Die proses om 'n uitgestorwe spesie te herskep deur geen-redigering op lewende bestaande diereverwante is egter kompleks en tydrowend.

Professor Andrew Pask van die Universiteit van Melbourne lei die pogings om die thylacine op te wek. Hy het gesê dat die ontdekking van RNA in ou museum- en antieke monsters aansienlike diepte byvoeg tot ons begrip van uitgestorwe dierebiologie. Die opstandingsproses behels die redigering van die DNS van die naaste lewende familielid van die uitgestorwe spesie, die skep van embrio's met die hersiene genome, en die vind van 'n geskikte surrogaatmoeder vir die nageslag. Terwyl genome van ongeveer 20 uitgestorwe spesies in volgorde gerangskik is, is vanaf 2022 nie een van hierdie spesies suksesvol herskep nie.

Kloning is 'n soortgelyke proses wat oorweeg kan word sodra die spesie suksesvol opgewek is. Die huidige fokus is egter op die gebruik van genetiese herstel eerder as kloning. Kloning behels die oordrag van die DNS van 'n somatiese sel na 'n eiersel waarvan die kern en DNS verwyder is, wat dan in 'n embrio ontwikkel. Die embrio word dan in 'n surrogaatmoeder ingeplant om te groei tot 'n lewende replika van die uitgestorwe spesie.

Ten slotte, die suksesvolle onttrekking van RNA uit die Tasmaniese tier open nuwe weë vir genetiese navorsing en die potensiële opstanding van uitgestorwe spesies. Terwyl die proses om 'n uitgestorwe spesie te herskep kompleks en uitdagend is, verskuif wetenskaplikes die grense van kennis in hierdie veld. Die toekoms hou dalk die moontlikheid in om langverlore spesies weer op die aarde te sien loop.

