Navorsers onttrek RNA uit uitgestorwe Tasmaniese tier

Wetenskaplikes het vir die eerste keer RNA suksesvol uit 'n uitgestorwe spesie onttrek. Die thylacine, ook bekend as die Tasmaniese tier, was 'n vleisetende buideldier wat in 1936 uitgesterf het. 'n Span navorsers van die Stockholm Universiteit en die Sentrum vir Paleogenetika in Stockholm het daarin geslaag om RNA te herwin van 'n 130 jaar oue thylacine monster by die Stockholm Natuurhistoriese Museum.

RNA (ribonukleïensuur) is 'n molekule wat 'n deurslaggewende rol in proteïensintese speel en genetiese materiaal in sommige virusse dra. Die navorsers was in staat om die RNA van die thylacine-monster se vel en skeletspierweefsel te volg. Hierdie deurbraak stel wetenskaplikes in staat om die biologie en metabolisme van die Tasmaniese tierselle te bestudeer voordat dit uitsterf.

Die thylacine is oorgejag en geblameer vir die doodmaak van vee in Tasmanië, wat tot sy uitsterwing gelei het. Habitatverlies en ingevoerde siektes het ook bygedra tot die ondergang daarvan. Onlangse pogings tot uitwissing deur Colossal Biosciences het ten doel om 'n proxy-spesie van die thylacine te skep en dit weer in sy oorspronklike habitat in te stel. Die RNA-navorsing wat deur die span van die Universiteit van Stockholm gedoen is, was egter nie op uitwissing gefokus nie.

Die vermoë om RNA van uitgestorwe spesies te herwin, maak moontlikhede vir verdere navorsing oop. Wetenskaplikes kan dalk RNA van ander uitgestorwe diere en selfs antieke virusse wat in museumversamelings gehou word, herwin. Dit kan insig gee in die evolusie van virusse en kan bydra tot vooruitgang in geenredigeringstegnologie, in vitro-bevrugting en berekeningsanalise van genetiese data.

Die studie van antieke DNA het die afgelope paar jaar aansienlike vordering gemaak, en die herwinning van RNA van uitgestorwe spesies kan die weg baan vir verdere ontdekkings. Met talle uitgestorwe wesens wat in museums gehuisves word, kan die onttrekking van RNA van ander spesies binnekort 'n werklikheid word.

