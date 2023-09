Dekodering van die genetiese geheime van 'n uitgestorwe spesie: RNA-analise van die Tasmaniese tier

Genetici het 'n baanbrekende ontdekking gemaak deur RNA-molekules van 'n 130 jaar oue Tasmaanse tiermonster te isoleer en te dekodeer. Dit is die eerste keer dat RNA van 'n uitgestorwe dier gehaal is. Die genetiese materiaal is verkry van 'n monster in die versameling van die Sweedse Natuurhistoriese Museum. Die bevindinge, wat in die wetenskaplike joernaal Genome Research gepubliseer is, werp lig op hoe die gene van die lank vervloë Tasmaniese tier gefunksioneer het.

Die Tasmaniese tier, of thylacine, was 'n buideldier roofdier wat ongeveer 2,000 XNUMX jaar gelede verdwyn het, met die uitsondering van 'n bevolking in Tasmanië wat later gejag is tot uitsterwing. Die hoofstudieskrywer Emilio Mármol Sánchez het gesê dat hoewel die herinvoering van die spesie nie die doel van die navorsing was nie, 'n dieper begrip van die Tasmaanse tier se genetiese samestelling pogings om die dier op te wek kan aanhelp.

Andrew Pask, aan die hoof van die Thylacine Integrated Genetic Restoration Research Lab, het die studie as baanbreker beskryf, aangesien dit aantoon dat RNA uit ou museum- en antieke monsters onttrek kan word. Hierdie ontdekking sal wetenskaplikes se begrip van uitgestorwe diere se biologie verbeter en die rekonstruksie van uitgestorwe genome verbeter.

Anders as DNS, is RNS 'n tydelike kopie van 'n gedeelte van DNS en is dit meer broos en breek vinnig af. In die verlede is geglo dat RNA nie mettertyd standhou nie. In 2019 het navorsers egter RNA van die vel van 'n 14,300 XNUMX jaar oue wolf wat in permafrost bewaar is, in volgorde bepaal. Die huidige studie stel verder die haalbaarheid vas om RNA van uitgestorwe diere te herwin, met toekomstige pogings wat daarop gemik is om RNA te herwin van spesies wat baie vroeër verdwyn het, soos die wollerige mammoet.

Die navorsingspan het RNA suksesvol van die Tasmaniese tiermonster se vel en skeletspierweefsel opvolg, wat tilasien-spesifieke gene identifiseer. Hierdie inligting vorm die dier se transkripsie, analoog aan die genoom wat in DNS gestoor is. Om RNA te verstaan ​​stel wetenskaplikes in staat om 'n meer omvattende begrip van 'n dier se biologie te kry. Mármol Sánchez gebruik die analogie van 'n stad waar elke restaurant toegang het tot een reuse resepteboek (DNS), maar dit is RNA wat elke restaurant toelaat om afsonderlike disse te skep. Deur RNA te ontleed, kan wetenskaplikes die ingewikkelde biologie en metabolisme binne selle ontbloot.

Hierdie deurbraak in die dekodering van die genetiese geheime van 'n uitgestorwe spesie open nuwe moontlikhede om antieke DNS te bestudeer en die ingewikkelde werking van langverlore wesens te verstaan.

