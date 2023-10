Wetenskaplikes rekonstrueer uitgestorwe aap se beskadigde skedel om die evolusie van groot aapgesig beter te verstaan

'n Onlangse studie gelei deur wetenskaplikes by die Amerikaanse Museum van Natuurgeskiedenis, Brooklyn College en die Katalaanse Instituut vir Paleontologie Miquel Crusafont het die skedel van 'n aapspesie wat ongeveer 12 miljoen jaar gelede geleef het, gerekonstrueer. Die spesie, Pierolapithecus catalaunicus, is betekenisvol in die begrip van die evolusie van groot ape en mense. Die span het hul bevindinge in die joernaal Proceedings of the National Academy of Sciences gepubliseer.

Pierolapithecus catalaunicus, wat die eerste keer in 2004 beskryf is, het behoort aan 'n groep uitgestorwe aapspesies wat Europa tussen 15 en 7 miljoen jaar gelede bewoon het. Hierdie spesie is veral waardevol om hominied-evolusie te verstaan ​​omdat daar 'n seldsame kombinasie van 'n skedel- en gedeeltelike skelet van dieselfde individu is.

Om Pierolapithecus akkuraat op die hominied-stamboom te plaas en insig in die biologie en beweging daarvan te kry, het die wetenskaplikes gefokus op die skedel en tande, wat deurslaggewend is in die bepaling van die evolusionêre verwantskappe van fossielspesies. Die beskadigde toestand van die Pierolapithecus-skedel het egter gelei tot debatte oor die plasing daarvan in die evolusionêre geslag.

In 'n poging om antwoorde te vind, het die navorsers CT-skanderings gebruik om die beskadigde skedel feitlik te rekonstrueer en dit met ander primaatspesies vergelyk. Hulle het ook evolusionêre modelle geskep om die ontwikkeling van sleutelkenmerke van aap-gesigstruktuur te bestudeer. Die ontleding het aan die lig gebring dat Pierolapithecus ooreenkomste in gesigvorm en -grootte met beide gefossileerde en lewende groot ape deel. Dit het egter ook duidelike gelaatstrekke wat nie by ander Middel-Mioseen-ape voorkom nie. Hierdie bevindinge dui daarop dat Pierolapithecus een van die vroegste lede van die groot aap- en mensefamilie kan verteenwoordig.

Die studie se evolusionêre modellering het getoon dat die Pierolapithecus-skedel baie ooreenstem met die voorvaderlike vorm waaruit lewende groot ape en mense ontwikkel het. Daarteenoor blyk dit dat gibbons en siamangs, bekend as die "minder ape", groottevermindering as sekondêre ontwikkelings ondergaan het.

Hierdie navorsing werp lig op die evolusionêre geskiedenis van groot ape en mense, en verskaf waardevolle insigte in die aanpassings en kenmerke wat oor miljoene jare na vore gekom het. Die bevindinge dra by tot 'n beter begrip van ons eie biologiese erfenis en die mosaïek aard van hominied evolusie.

