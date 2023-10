Pierolapithecus Cranium onthul insigte in uitgestorwe aap se voorkoms en evolusionêre plasing

’n Span paleoantropoloë het die gesig van Pierolapithecus catalaunicus, ’n uitgestorwe aap, gerekonstrueer met sy enigste bekende skedel. Hierdie rekonstruksie werp lig op die aap se voorkoms en plasing in die hominied-stamboom. Die fossielskedel, wat 12 miljoen jaar terug dateer, is saam met ander uitgestorwe ape, Dryopithecus en Anoiapithecus, in 'n stortingsterrein naby Barcelona, ​​Spanje, gevind.

Om die eienskappe van Pierolapithecus beter te verstaan ​​en dit met ander hominiede te vergelyk, het die span CT-skanderings van die fossielskedel gedoen en dit feitlik gerekonstrueer. Hierdie navorsing, gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences, beklemtoon die belangrikheid van skedel- en tandheelkundige kenmerke in die bepaling van evolusionêre verhoudings tussen spesies.

Die vermoë van Pierolapithecus om 'n regop postuur aan te neem, dui op sy vermoë om deur blare te navigeer en aan takke te hang, 'n eienskap wat deur baie hominiede gedeel word. Die gefragmenteerde en verwronge aard van die fossielrekord het dit egter uitdagend gemaak om Pierolapithecus akkuraat op die hominied-stamboom te plaas.

Deur die feitlik gerekonstrueerde skedel van Pierolapithecus met ander bekende hominiede te vergelyk, het die span ooreenkomste in vorm en grootte met beide uitgestorwe en bestaande groot ape geïdentifiseer. Evolusionêre modellering gebaseer op hierdie eienskappe het die navorsers in staat gestel om sekere gesigsaspekte van die laaste gemeenskaplike voorouer van hominiede te bepaal, wat baie kenmerke met Pierolapithecus deel.

Die nuut gerekonstrueerde skedel bied waardevolle insigte in die enigmatiese voorouer wat aan die wortels van die hominiede stamboom lê. Soos meer fossiele ontdek word en gevorderde beeldtegnieke gebruik word, groei ons begrip van ons evolusionêre oorsprong steeds.

Bron: Proceedings of the National Academy of Sciences (geen URL's verskaf nie)