Die kragtigste en mees verre vinnige radio-uitbarsting wat ooit opgespoor is

Wetenskaplikes het onlangs 'n kragtige ontploffing van energie, bekend as 'n vinnige radio-uitbarsting (FRB), ontdek wat uit die dieptes van die heelal ontstaan. Hierdie spesifieke uitbarsting is nie net die verste van sy soort wat nog ooit gesien is nie, maar dit is ook ongelooflik kragtig. Dit het ongeveer agt miljard jaar geneem vir die uitbarsting om na die aarde te reis. In minder as 'n sekonde het dit dieselfde hoeveelheid energie vrygestel wat die Son in meer as 30 jaar uitstraal.

Vinnige radio-uitbarstings is intense uitbarstings van energie wat in die ruimte voorkom, en hul presiese oorsprong is nog onbekend. Sommige verduidelikings het buiteaardse tegnologie of neutronsterre ingesluit. Dit blyk egter dat hierdie nuut ontdekte uitbarsting van 'n klein groepie saamsmeltende sterrestelsels kom, wat ooreenstem met huidige teorieë rondom hul bronne. Die uitbarsting se merkwaardige intensiteit stel 'n uitdaging vir ons huidige begrip van hoe hulle vrygestel word.

Die vermoë om vinnige radio-uitbarstings op te spoor en te bestudeer, hou groot potensiaal in om fundamentele vrae oor die kosmos te beantwoord. Hierdie uitbarstings kan help om die werklike gewig van die heelal te bepaal, 'n verwarrende ondersoek wat tot dusver onbesliste resultate opgelewer het. Navorsers glo dat die ontbrekende materie in die heelal, wat meer as die helfte uitmaak van wat daar behoort te wees, dalk in die ruimte tussen sterrestelsels skuil. Deur geïoniseerde materiaal waar te neem, bied vinnige radio-uitbarstings insig in die hoeveelheid materie wat in die intergalaktiese gebiede teenwoordig is.

Die onlangse ontploffing is aanvanklik met 'n teleskoop in Japan opgemerk en is daarna in detail met ander teleskope ondersoek. Die Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) het wetenskaplikes toegelaat om die bron van die uitbarsting vas te stel. Verdere ondersoek met behulp van die European Southern Observatory (ESO) Very Large Telescope (VLT) in Chili het aan die lig gebring dat die bronsterrestelsel ouer en verder is as enige ander FRB-bron wat tot dusver ontdek is, waarskynlik binne 'n klein groepie saamsmeltende sterrestelsels geleë.

Hierdie baanbrekende ontdekking is gedokumenteer in die koerant getiteld "A luminous fast radio burst that probes the Universe at redshift 1," gepubliseer in die joernaal Science.

Bronne: Wetenskap, Swinburne Universiteit van Tegnologie