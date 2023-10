Glycine: 'n belowende materiaal vir bioversoenbare elektromeganiese toerusting

Die piëso-elektriese effek, 'n belangrike eienskap in die opwekking van elektriese ladings deur meganiese spanning, is gevind dat dit meer doeltreffend is in glisien as in gewone kristalle, volgens 'n onlangse studie. Navorsers kon die piëso-elektriese reaksie van glisien verbeter deur 'n meganiese poleermodifikasie van hierdie aminosuur.

Wetenskaplikes glo dat hierdie vooruitgang in die piëso-elektriese reaksie van glisien noodsaaklik is vir die ontwikkeling van klein bioversoenbare elektromeganiese toerusting. Die skep van elektriese toestelle op mikro- en nanoskaal wat met die menslike liggaam versoenbaar is, is 'n beduidende deurbraak in hoë-tegnologie medisyne.

Studies het getoon dat selgerigte elektriese stimulasie wondgenesing kan versnel. Daarbenewens verbeter die integrasie van elektriese elemente in verskillende inplantings hul hanteerbaarheid. Vervaardigers gebruik tans polimere en biokomposiete soortgelyk aan menslike weefsel tydens die ontwikkeling van sulke elektronika. Die materiale wat egter baie ooreenstem met menslike biologie, is dié wat gemaak word van verbindings wat hoofsaaklik in die menslike liggaam voorkom.

Glisien is byvoorbeeld 'n basiese aminosuur wat as 'n neurotransmitter in die sentrale senuweestelsel optree en in baie proteïene voorkom. Wanneer glisien in 'n vaste toestand is, vorm dit kristalle met verskeie interne strukture. Sommige kristallyne vaste stowwe vertoon die piëso-elektriese effek. Gelaaide deeltjies is in staat om teen hoër temperature te beweeg, 'n verskynsel wat bekend staan ​​as ferroelektrisiteit. Hierdie eienskap is veral voordelig in die ontwikkeling van bioversoenbare elektromeganiese toerusting.

Die navorsingsbevindinge dui daarop dat glisien groot potensiaal het op die gebied van biomediese ingenieurswese. Deur die verbeterde piëso-elektriese reaksie van hierdie aminosuur te benut, kan wetenskaplikes die funksionaliteit en bioversoenbaarheid van geminiaturiseerde elektriese toestelle en inplantings verder verbeter.

