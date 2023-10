Wetenskaplikes stel kwasideeltjie-aangedrewe superhelder ligbronne voor

Wetenskaplikes van die Instituto Superior Técnico (IST) in Portugal, die Universiteit van Rochester, die Universiteit van Kalifornië, Los Angeles en Laboratoire d'Optique Appliquée in Frankryk het 'n studie in Nature Photonics gepubliseer wat die gebruik van kwasideeltjies voorstel om superhelder te skep ligbronne. Hierdie kwasideeltjies, gevorm deur gesinchroniseerde beweging van baie elektrone, het unieke eienskappe wat hulle in staat stel om teen enige spoed, selfs vinniger as lig, te beweeg en intense kragte te weerstaan.

Kwasipartikels het die vermoë om te beweeg op maniere wat deur die wette van fisika wat individuele deeltjies beheer, nie toegelaat sal word nie. Die navorsers het gevorderde rekenaarsimulasies op superrekenaars gedoen om die eienskappe van kwasideeltjies in plasmas te bestudeer. Hulle het belowende toepassings vir kwasi-deeltjies-gebaseerde ligbronne ontdek, insluitend nie-vernietigende beelding vir virusskandering, begrip van biologiese prosesse, vervaardiging van rekenaarskyfies en die ondersoek van die gedrag van materie in hemelliggame.

Die voorgestelde kwasideeltjie-gebaseerde ligbronne het verskeie voordele bo bestaande vorms, soos vrye-elektronlasers. Kwasipartikel-gebaseerde bronne is baie kleiner en meer prakties vir laboratoriums, hospitale en besighede. Met 'n minimale afstand om te reis, kan kwasideeltjies ongelooflike helder lig produseer, wat moontlik lei tot beduidende wetenskaplike en tegnologiese vooruitgang.

Hierdie navorsing open nuwe moontlikhede vir die veld van stralingsfisika en kan ligbronne 'n omwenteling veroorsaak, wat 'n wye reeks toepassings in verskeie wetenskaplike en tegnologiese velde moontlik maak.

Bron: Universiteit van Rochester