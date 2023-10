Wat sal met ons son gebeur wanneer dit sterf?

Wetenskaplikes het die lot van ons Son bestudeer en probeer vasstel hoe dit in sy finale stadiums sal lyk. Onlangse studies dui daarop dat die mees waarskynlike uitkoms vir die Son is dat dit 'n planetêre newel, 'n ligte borrel van gas en kosmiese stof sal word. Dit is 'n ommekeer van vroeëre teorieë wat 'n ander uitkoms voorgestel het.

Die Son is tans sowat 4.6 miljard jaar oud en daar word voorspel om die einde van sy lewe oor nog 10 miljard jaar te bereik. Langs die pad sal dit 'n transformasie ondergaan waar dit 'n rooi reus sal word. Die kern van die ster sal krimp, terwyl die buitenste lae sal uitbrei, wat moontlik planete soos die Aarde sal verswelg.

Die werklike gevaar vir lewe op aarde kom egter van die son se toenemende helderheid. Soos dit ouer word, word die Son elke miljard jaar met ongeveer 10% helderder. Hierdie geleidelike toename in helderheid sal uiteindelik ons ​​oseane verdamp en die planeet onbewoonbaar maak.

Ná die rooireusfase sal die Son afkrimp om 'n witdwerg te word en uiteindelik sy lewe as 'n planetêre newel beëindig. Dit gebeur wanneer 'n sterwende ster sy omhulsel van gas en stof in die ruimte uitstoot en sy kern openbaar. Die kern skyn dan helder vir 'n kort tydperk van ongeveer 10,000 XNUMX jaar, wat die planetêre newel skep. Hierdie newels kan uiters helder wees en van groot afstande af sigbaar wees.

Die onlangse studie deur 'n internasionale span sterrekundiges het rekenaarmodellering gebruik om te bepaal dat ons Son, soos die meerderheid ander sterre, heel waarskynlik 'n witdwerg en dan 'n planetêre newel sal word. Dit los die langdurige konflik tussen waargenome helderheid en teoretiese modelle van planetêre newels op.

Planetêre newels word algemeen deur die heelal aangetref en is in bekende voorbeelde soos die Heliksnewel en die Katoognewel waargeneem. Hierdie newels is na planete vernoem omdat hulle in die verlede soortgelyk in voorkoms deur teleskope gelyk het.

Die navorsing verskaf waardevolle insig in die lewensiklus van sterre en ons begrip van die kosmos. Dit bied ook 'n manier om die teenwoordigheid van sterre van verskillende ouderdomme in verafgeleë sterrestelsels te meet. Die studie is in die joernaal Nature Astronomy gepubliseer.

Bronne:

– Studie gepubliseer in Nature Astronomy