Wetenskaplikes voorspel 'n toekomstige superkontinent, maar Nieu-Seeland sal nie deel daarvan wees nie

Nuut vrygestelde navorsing dui daarop dat die aarde se land oor 250 miljoen jaar weer 'n superkontinent sal vorm, wat die sewe kontinente in een massiewe landmassa sal saamsmelt. Daar word voorspel dat hierdie superkontinent rondom hedendaagse Afrika gesentreer sal wees, met Australië wat in Asië vasval en Afrika wat met Europa bots. Antarktika, Noord-Amerika en Suid-Amerika sal dan by die ander aansluit. Terwyl hierdie landmassas egter saamvloei, sal Nieu-Seeland, ook bekend as Aotearoa, aan die kus van Australië bly.

Die beweging van tektoniese plate, ook bekend as kontinentale drywing, sal na verwagting die vastelande oor die volgende 250 miljoen jaar bymekaar bring. Australië sal na verwagting oor sowat 25 miljoen jaar noordwaarts in die Suidoos-Asiatiese eilandkettings inbeweeg, maar weens sy posisie op die Australiese plaat sal Nieu-Seeland na verwagting Australië ontmoet nie. In plaas daarvan sal Nieu-Seeland op die Australiese plaat se reis noordwaarts bly.

In die loop van 75 miljoen jaar word verwag dat Nieu-Seeland die ewenaar sal bereik, ongeveer dieselfde tyd dat Afrika, Asië, Australië en Europa saamtrek om die superkontinent te vorm. Daarna sal Nieu-Seeland teen 'n stadiger pas suidwaarts volg en uiteindelik tussen 20 en 30 grade breedtegraad onder die ewenaar beland.

Daar word egter voorspel dat die lewe in toekomstige Nieu-Seeland ver van aangenaam sal wees. Die teenwoordigheid van die superkontinent in die weste sal veroorsaak dat die Noord- en Suid-eilande "deur warm tropiese see gebaai word", wat Nieu-Seeland onbewoonbaar maak. Die vorming van die superkontinent sal na verwagting kweekhuisgasse, insluitend koolstofdioksied, van vulkaniese aktiwiteit vrystel, wat lei tot 'n aansienlike toename in globale temperature.

Volgens 'n rekenaarmodel kan die atmosfeer oor 50 miljoen jaar byna 250% meer koolstofdioksied bevat in vergelyking met vandag. Die kombinasie van verhoogde kweekhuisgasse, verhoogde sonenergie en die afwesigheid van verkoelende see sal die superkontinent onherbergsaam maak vir die meeste vorme van lewe. Byna die helfte van die landmassa sou woestyn word, met temperature van meer as 40 grade Celsius in baie gebiede.

Alhoewel hierdie toekomsscenario ver lyk, beklemtoon dit die belangrikheid van klimaatsaksie om die planeet in 'n koeler en meer bewoonbare toestand te hou. Die navorsing dien as 'n herinnering dat die handhawing van 'n gasvrye klimaat noodsaaklik is vir die voortbestaan ​​en welstand van huidige en toekomstige geslagte.

Definisies:

– Superkontinent: ’n Groot landmassa wat bestaan ​​uit veelvuldige vastelande wat saamgevoeg is.

– Tektoniese beweging/kontinentale drywing: Die geleidelike beweging en botsing van die aarde se tektoniese plate.

– Kweekhuisgas: ’n Gas wat bydra tot die kweekhuiseffek deur infrarooi straling te absorbeer, wat die aarde se temperatuur laat styg.

– Mantel: ’n Laag onder die aardkors wat stadig vloei as gevolg van die planeet se hitte.

